CorHeart6: la innovación que pone a Colombia a la vanguardia de la cirugía cardiaca

Equipo médico durante el implante de un corazón artificial en Colombia, un procedimiento que evidencia el avance de la innovación cardíaca en el país. | Foto: Cortesía

Por: Cathrine Erazo

Colombia no parte de cero. De hecho, es el primer país en América en implantar el dispositivo CorHeart 6, un corazón artificial de suspensión magnética total, el más pequeño y liaviano del mundo, pesando 90 gramos; indicado para pacientes con insuficiencia cardíaca ventricular izquierda avanzada, diseñado como puente al trasplante o la recuperación.

El aparato fue desarrollado en China por Shenzhen Core Medical Technology y fue aprobado para su comercialización el 6 de Junio de 2023. Se implantó por primera vez en America el 16 de Julio de 2025, en Colombia, ubicando al país en el selecto grupo de naciones que han adoptado esta tecnología, junto a Alemania, China y Austria.

Hoy, con al menos cuatro decenas de implantes de este tipo en el país —el 80 % de ellos concentrados en el HIC Instituto Cardiovascular, de Santander—, empieza a perfilarse como un referente regional en terapias de alta complejidad. El reto ahora es que este tipo de innovaciones no sean excepcionales, sino cada vez más accesibles para los pacientes que las necesitan.

John Vladimir Quintero, de 53 años, es el paciente número 40 en recibir esa intervención con corazón artificial. Cuenta que llegó en estado crítico a la Clinica Universitaria Colombia, en Bogotá, tras un infarto evolucionado que derivó en falla cardíaca terminal.

Su condición avanzó hasta un choque cardiogénico, el momento en que el corazón deja de cumplir su función básica: bombear sangre al cuerpo. En sus palabras “Fue como magia... desde el traslado sentí el cambio. Si no fuera por ellos, yo no estaría aquí”.

Lo que ocurrió después no fue un procedimiento aislado, sino una cadena de innovación en acción: soporte con ECMO — técnica de soporte vital artificial utilizada en cuidados intensivos— para remplazar temporalmente la función del corazón y los pulmones; traslado aéreo medicalizado desde Bogotá, hacia el HIC en Floridablanca; y un manejo escalonado que permitió estabilizarlo hasta llegar al implante de una asistencia ventricular de larga duración, que hoy le permite seguir con vida.

“Era un paciente que no tenía otra alternativa. La asistencia ventricular fue su única opción para sobrevivir y hoy le permite tener calidad de vida”, explicó la Dra. Lorena Montes, especialista en cirugía cardiovascular con estudios avanzados en intervencionismo estructural de válvula aórtica.

Más que un hito quirúrgico, este caso evidencia un cambio en la innovación en salud, al destacar la importancia de la capacidad de integrar los dispositivos de última generación en modelos de atención coordinada, rápida y efectiva ante escenarios límite.

Teniendo en cuenta que el Instituto Nacional de Salud (INS) registró 1.361 trasplantes de órganos en 2025; manteniendo una lista de espera activa de 4.123, incluidos 94 corazones, se entiende que respuestas como el CorHeart 6 abren la puerta al escalonamiento de nuevas alternativas terapéuticas que podrían ampliar las posibilidades de atención, optimizar los tiempos de respuesta y fortalecer la capacidad del sistema de salud frente a casos de alta complejidad.