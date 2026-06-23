Con más de 500 dosis de marihuana, capturan a alias ‘El Confinte’ en Villanueva

El presunto expendedor fue sorprendido con droga lista para su comercialización y una gramera utilizada para dosificar los estupefacientes

Lo que parecía una jornada normal en el barrio Villa Camila, de Villanueva, terminó con la caída de uno de los presuntos expendedores de droga que venía afectando la tranquilidad de este sector. En medio de operativos de control y vigilancia, la Policía Nacional sorprendió a alias “El Confinte” cuando tenía en su poder más de 500 dosis de marihuana listas para ser distribuidas.

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La captura fue realizada por uniformados de la Zona de Atención Policial, quienes adelantaban labores de registro y control en diferentes puntos del municipio. Durante el procedimiento, los policías observaron una actitud sospechosa por parte del individuo, por lo que procedieron a practicarle un registro personal.

Al verificar sus pertenencias, los uniformados encontraron una gramera y más de 500 dosis de marihuana empacadas y listas para su comercialización, elementos que fueron incautados de inmediato como material probatorio.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la sustancia estupefaciente sería distribuida en distintos sectores del municipio, generando afectaciones a la convivencia y seguridad ciudadana.

Alias “El Confinte” fue capturado por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar el proceso judicial correspondiente.

Las autoridades continúan desarrollando acciones operativas para contrarrestar el tráfico local de drogas y atacar las estructuras delincuenciales que se lucran con esta actividad ilícita.

“Seguimos desplegando todas nuestras capacidades institucionales para combatir el microtráfico en el departamento de Bolívar. Este resultado demuestra el compromiso de nuestros uniformados con la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos. Invitamos a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho relacionado con la venta o distribución de sustancias estupefacientes”, manifestó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional reiteró que mantendrá los controles y operativos en los municipios bolivarenses con el propósito de cerrarles el paso a quienes pretenden afectar a la comunidad mediante actividades relacionadas con el narcotráfico y el microtráfico.