Bolívar cerró el 100% del escrutinio presidencial ratificando los resultados oficiales

El departamento de Bolívar cerró de manera oficial el proceso de escrutinio correspondiente a las recientes elecciones presidenciales, logrando procesar la totalidad de las actas en los tiempos establecidos por la ley. Delegados del Consejo Nacional Electoral y registradores especiales confirmaron el balance final tras jornadas intensas de verificación en las que se revisó voto a voto cada mesa instalada en los municipios y en la capital bolivarense.

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De acuerdo con el consolidado oficial emitido por la Registraduría Nacional, el escrutinio en Bolívar alcanzó el 100 % con un total de 5.355 mesas informadas. En las urnas del departamento, Iván Cepeda obtuvo una sólida ventaja al consolidar 591.870 votos, cifra que equivale al 59,51 % de la votación regional.

Por su parte, Abelardo de la Espriella alcanzó 391.458 sufragios, correspondientes al 40,49 % restante. Sin embargo, el fuerte respaldo obtenido por el candidato de derecha en las demás regiones del país fue lo que finalmente le permitió quedarse con la Presidencia de la República.

En Cartagena, la tendencia de votación mantuvo el mismo comportamiento de la región. El candidato Iván Cepeda se posicionó como el más votado en la capital del departamento al registrar 324.123 sufragios, mientras que Abelardo de la Espriella sumó un total de 166.049 votos en las mesas cartageneras.

Durante las audiencias públicas celebradas en el centro de consolidación, las comisiones escrutadoras atendieron los requerimientos, tachas e impugnaciones interpuestas por los testigos y apoderados de las diferentes campañas. Pese a las solicitudes de revisión en zonas puntuales, las modificaciones en las cifras resultaron mínimas y no alteraron en absoluto el orden ni la tendencia de los candidatos en la región.

Este cierre del 100% en el sistema oficial aporta un parte de total tranquilidad y transparencia a la ciudadanía bolivarense, validando jurídicamente los sufragios depositados en las urnas. Con la firma de las actas definitivas por parte de los claveros y los jueces de la República, el material electoral consolidado queda bajo la estricta custodia de la organización electoral para los trámites finales de la declaración de resultados a nivel nacional.