Vacaciones Creativas en las bibliotecas de Cartagena con niños y niñas

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y la Red Distrital de Bibliotecas Públicas y Comunitarias, continúa desarrollando las Vacaciones Creativas 2026, una estrategia que ofrece espacios de aprendizaje, recreación y creatividad para niños y niñas en distintos barrios de la ciudad.

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Esta semana, los participantes han disfrutado de actividades diseñadas para estimular la imaginación, fortalecer habilidades sociales y promover el uso positivo del tiempo libre a través del juego, la lectura, el arte y la cultura.

La programación continúa esta semana con una variada agenda de actividades gratuitas que incluyen juegos de mesa, pintura sensorial, juegos tradicionales, cineforos, actividades lúdicas en valores, proyección de películas, siembra de plantas, pijamadas literarias, artes plásticas y espacios de formación cultural.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, manifestó: “Queremos que nuestros niños y niñas disfruten unas vacaciones llenas de aprendizaje, creatividad y sana convivencia. Las bibliotecas son escenarios que transforman vidas, despiertan talentos y fortalecen valores, por eso seguimos promoviendo una oferta cultural gratuita y de calidad para todas las familias cartageneras”.

“A través de la lectura, el arte, el juego y las actividades culturales, seguimos fortaleciendo el papel de las bibliotecas como espacios vivos al servicio de las comunidades. Queremos que cada niño encuentre en estos escenarios una oportunidad para aprender, crear y compartir”, afirmó Shyrley Tuñón Vásquez, directora del IPCC.

La Red Distrital de Bibliotecas invita a las familias cartageneras a sumarse a esta iniciativa y aprovechar estos escenarios de encuentro, diversión y aprendizaje que se desarrollan en diferentes bibliotecas de la ciudad.

Agenda del 22 al 26 de junio

Megabiblioteca Juan José Nieto Gil

El Educador

Lunes 22 de junio

La estación lúdica de valores

9:30 a.m.

Martes 23 de junio

La estación lúdica de valores

9:30 a.m.

Miércoles 24 de junio

Vida y obra del Almirante José Prudencio Padilla

9:30 a.m.

Jueves 25 de junio

Cineforo “Intensamente”

9:30 a.m.

Viernes 26 de junio

Las artes plásticas y yo “Yo creo y recreo”

9:30 a.m.

Biblioteca Distrital Juan De Dios Amador

El Boston

Lunes 22 de junio

Susurro lector

9:30 a.m.

Siembra de plantas

9:00 a.m.

Martes 23 de junio

Pijamada literaria

9:00 a.m.

Miércoles 24 de junio

Proyección de película “Río de colores”

Biblioteca Pública De Bicentenario

Bicentenario

Lunes 22 de junio

Juegos de mesa

9:00 a.m.

Martes 23 de junio

Artes plásticas – pintura sensorial

9:00 a.m.

Miércoles 24 de junio

Juegos tradicionales

9:00 a.m.

Jueves 25 de junio

Cine – cuidado del medio ambiente

9:00 a.m.

Viernes 26 de junio

Danza

9:00 a.m.

Centro Cultural Las Palmeras

Las Palmeras

Lunes 22 de junio

Taller de escritura creativa

10:00 a.m.

Martes 23 de junio

Juegos de mesa

10:00 a.m.

Miércoles 24 de junio

Dibujo libre

10:00 a.m.

Jueves 25 de junio

Manual Mural de la Paz- construcción colectiva

10:00 a.m.

Viernes 26 de junio

Cine

10:00 a.m.

Sábado 27 de junio

Juegos lúdicos y jornada deportiva

10:00 a.m.

Biblioteca Juan Carlos Arango

Bayunca

Lunes 22 de junio

Juegos de integración y retos

9:00 a.m.

Miércoles 24 de junio

Bingo educativo

9:00 a.m.

Viernes 26 de junio

La Caza del Tesoro

9:00 a.m.

Biblioteca Distrital Jorge Artel

El Socorro

Miércoles 24 de junio

Taller de composición artística

9:00 a.m.

Jueves 25 de junio

Taller de composición artística

9:00 a.m.