Vacaciones Creativas en las bibliotecas de Cartagena con niños y niñas
Los participantes han disfrutado de actividades diseñadas para estimular la imaginación
La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y la Red Distrital de Bibliotecas Públicas y Comunitarias, continúa desarrollando las Vacaciones Creativas 2026, una estrategia que ofrece espacios de aprendizaje, recreación y creatividad para niños y niñas en distintos barrios de la ciudad.
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Esta semana, los participantes han disfrutado de actividades diseñadas para estimular la imaginación, fortalecer habilidades sociales y promover el uso positivo del tiempo libre a través del juego, la lectura, el arte y la cultura.
La programación continúa esta semana con una variada agenda de actividades gratuitas que incluyen juegos de mesa, pintura sensorial, juegos tradicionales, cineforos, actividades lúdicas en valores, proyección de películas, siembra de plantas, pijamadas literarias, artes plásticas y espacios de formación cultural.
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, manifestó: “Queremos que nuestros niños y niñas disfruten unas vacaciones llenas de aprendizaje, creatividad y sana convivencia. Las bibliotecas son escenarios que transforman vidas, despiertan talentos y fortalecen valores, por eso seguimos promoviendo una oferta cultural gratuita y de calidad para todas las familias cartageneras”.
“A través de la lectura, el arte, el juego y las actividades culturales, seguimos fortaleciendo el papel de las bibliotecas como espacios vivos al servicio de las comunidades. Queremos que cada niño encuentre en estos escenarios una oportunidad para aprender, crear y compartir”, afirmó Shyrley Tuñón Vásquez, directora del IPCC.
La Red Distrital de Bibliotecas invita a las familias cartageneras a sumarse a esta iniciativa y aprovechar estos escenarios de encuentro, diversión y aprendizaje que se desarrollan en diferentes bibliotecas de la ciudad.
Agenda del 22 al 26 de junio
Megabiblioteca Juan José Nieto Gil
El Educador
Lunes 22 de junio
La estación lúdica de valores
9:30 a.m.
Martes 23 de junio
La estación lúdica de valores
9:30 a.m.
Miércoles 24 de junio
Vida y obra del Almirante José Prudencio Padilla
9:30 a.m.
Jueves 25 de junio
Cineforo “Intensamente”
9:30 a.m.
Viernes 26 de junio
Las artes plásticas y yo “Yo creo y recreo”
9:30 a.m.
Biblioteca Distrital Juan De Dios Amador
El Boston
Lunes 22 de junio
Susurro lector
9:30 a.m.
Siembra de plantas
9:00 a.m.
Martes 23 de junio
Pijamada literaria
9:00 a.m.
Miércoles 24 de junio
Proyección de película “Río de colores”
Biblioteca Pública De Bicentenario
Bicentenario
Lunes 22 de junio
Juegos de mesa
9:00 a.m.
Martes 23 de junio
Artes plásticas – pintura sensorial
9:00 a.m.
Miércoles 24 de junio
Juegos tradicionales
9:00 a.m.
Jueves 25 de junio
Cine – cuidado del medio ambiente
9:00 a.m.
Viernes 26 de junio
Danza
9:00 a.m.
Centro Cultural Las Palmeras
Las Palmeras
Lunes 22 de junio
Taller de escritura creativa
10:00 a.m.
Martes 23 de junio
Juegos de mesa
10:00 a.m.
Miércoles 24 de junio
Dibujo libre
10:00 a.m.
Jueves 25 de junio
Manual Mural de la Paz- construcción colectiva
10:00 a.m.
Viernes 26 de junio
Cine
10:00 a.m.
Sábado 27 de junio
Juegos lúdicos y jornada deportiva
10:00 a.m.
Biblioteca Juan Carlos Arango
Bayunca
Lunes 22 de junio
Juegos de integración y retos
9:00 a.m.
Miércoles 24 de junio
Bingo educativo
9:00 a.m.
Viernes 26 de junio
La Caza del Tesoro
9:00 a.m.
Biblioteca Distrital Jorge Artel
El Socorro
Miércoles 24 de junio
Taller de composición artística
9:00 a.m.
Jueves 25 de junio
Taller de composición artística
9:00 a.m.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.