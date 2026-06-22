Millonaria incautación de dinero en Cantagallo marcó la jornada electoral en Bolívar

El municipio de Cantagallo se convirtió en el epicentro del resultado operativo más importante de Bolívar durante la jornada electoral de la segunda vuelta presidencial. En plenos comicios, uniformados de la Policía Nacional lograron la captura de una persona y la incautación de más de 109 millones de pesos en efectivo por el delito de lavado de activos, frenando cualquier intento de afectación a la legalidad y transparencia de las votaciones en el sur del departamento.

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A nivel nacional, la institución entregó un balance positivo y de normalidad, destacando que el proceso democrático se desarrolló en condiciones de seguridad y convivencia. Sin embargo, los controles permitieron capturar a cuatro personas por delitos electorales como perturbación al certamen democrático y voto fraudulento en los departamentos de Cesar, Guainía, Córdoba y Antioquia.

De manera simultánea, la ofensiva del Plan Cazador continuó activa durante las votaciones, logrando la captura de 87 personas en 61 municipios del país por delitos de alto impacto como homicidio, concierto para delinquir y delitos sexuales.

En materia de control, las autoridades verificaron 81 reportes de posibles irregularidades a través de la plataforma URIEL y atendieron 66 llamadas en la Línea Anticorrupción. Asimismo, se impusieron 1.021 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, principalmente en Bogotá, Cali y Villavicencio.

Tras el cierre de las urnas, la Policía Nacional acompañó y monitoreó manifestaciones públicas en 82 municipios y en la capital de la República. Aunque la mayoría transcurrió en calma, se requirió la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden en cuatro eventos puntuales en Cali y Bogotá, que dejaron cuatro uniformados lesionados y dos capturados por daño en bien ajeno.

El brigadier general Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón, Jefe Nacional del Servicio de Policía, aseguró que la institución mantendrá desplegadas todas sus capacidades humanas y tecnológicas para custodiar los escrutinios y garantizar el orden público en las etapas posteriores del proceso electoral.