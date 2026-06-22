La Boquilla enciende la alegría con sus Fiestas Patronales de San Juan Bautista 2026

Fiestas Patronales de San Juan Bautista. // Alcaldía de Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), extiende la invitación a toda la ciudadanía y a los visitantes nacionales e internacionales a participar activamente en las tradicionales Fiestas Patronales de La Boquilla 2026, las cuales se llevarán a cabo del 23 al 30 de junio en homenaje a San Juan Bautista, santo patrón de las familias pescadoras.

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Estas festividades constituyen un escenario fundamental para exaltar la memoria colectiva, la gastronomía nativa y el talento de un territorio que históricamente ha aportado de manera invaluable a la diversidad del Caribe. Con el respaldo institucional, la programación de este año se consolida como un punto de encuentro para el goce cívico, integrando a las nuevas generaciones en torno a sus manifestaciones más auténticas.

“Estas fiestas patronales son un motor de desarrollo para la comunidad boquillera y una experiencia cultural única que todos los cartageneros debemos vivir y preservar para las futuras generaciones”, expresó Dumek Turbay Paz, alcalde de Cartagena.

La agenda de 2026 contempla eventos de gran arraigo como la alborada, los tradicionales bando y desfiles de carrozas, las procesiones marina y terrestre, así como el imperdible festival gastronómico y de emprendimiento local. Cada una de las estaciones festivas ha sido coordinada de la mano con los líderes comunitarios y gestores del corregimiento bajo la premisa de salvaguardar el brillo y la dignidad de sus costumbres.

“Las Fiestas de San Juan Bautista en La Boquilla conectan nuestro presente con las raíces ancestrales de Cartagena. Cada actividad, desde la alborada hasta la procesión, guarda en sus gestos y rituales la memoria colectiva de generaciones que han construido la identidad de este territorio. Al tiempo, estas fiestas generan valiosas oportunidades económicas y de disfrute para la comunidad”, afirmó Shirley Tuñón, directora del IPCC.

Por su parte, los representantes y hacedores culturales de la zona han manifestado su entusiasmo por recibir al público bajo los pilares del respeto, la convivencia y el orgullo afrocaribeño, garantizando que La Boquilla brille con luz propia durante este ciclo festivo que une la fe con la alegría popular.

Programación Oficial 2026

Martes 23 de junio

• Alborada de Tradición: 3:30 a.m. - Lugar: Iglesia Católica.

• Lanzamiento Oficial de las Fiestas y Transmisión del partido de fútbol de la Selección Colombia: 6:00 p.m. - Lugar: Campo de sóftbol.

Miércoles 24 de junio

• Misa Campal: 6:00 a.m. - Lugar: Campo de sóftbol.

• Desayuno con los Pescadores: 8:00 a.m. - Lugar: Campo de sóftbol.

• Procesión con el Santo Patrono San Juan Bautista: 4:00 p.m. - Lugar: Salida desde la Iglesia Católica.

• Conversatorio de Saberes Ancestrales: 6:00 p.m. - Lugar: Placita de La Boquilla.

Jueves 25 de junio

• Deportes Infantiles: 7:00 a.m. - Lugar: Campo de fútbol de La Boquilla.

• Juegos Autóctonos y Tradicionales: 9:00 a.m. - Lugar: Campo de fútbol de La Boquilla.

Viernes 26 de junio

• Jornada de Deportes: 7:00 a.m. - Lugar: Campo de fútbol de La Boquilla.

• Gran Bando Tradicional: 2:30 p.m. - Lugar: Inicio desde el restaurante El Callao.

• Festival del Frito con Picotódromo: 6:00 p.m. - Lugar: Campo de sóftbol.

Sábado 27 de junio

• Concurso y Juegos Tradicionales: 9:00 a.m. - Lugar: Campo de fútbol Luis Torres.

• Actividad Lúdica con Niños: 9:00 a.m. - Lugar: Campo de fútbol Luis Torres.

• Evento Bailable Afro / Dancehall: 7:00 p.m. - Lugar: Campo de sóftbol.

Domingo 28 de junio

• Final del Desafío de La Boquilla: 7:00 a.m. - Lugar: Playa frente al Campo Luis Torres.

• Final de Jornada Deportiva: 8:00 a.m. - Lugar: Playa frente al Campo Luis Torres.

• Desfile de Balleneras: 10:00 a.m. - Lugar: Playa frente al Campo Luis Torres.

• Gran Concierto en Playa: 10:00 a.m. - Lugar: Playa frente al Campo Luis Torres.

• Evento Bailable: 7:00 p.m. - Lugar: Campo de sóftbol.

Lunes 29 de junio

• Gran Clausura: Concierto, Elección y Coronación de la Reina de los Pescadores - 7:00 p.m. - Lugar: Campo de sóftbol.

Martes 30 de junio

• After Party (Remate de Fiestas Patronales): 7:00 p.m. - Lugar: Sector Florida y Bogotá.