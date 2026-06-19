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19 jun 2026 Actualizado 13:54

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Internacional

Trump afirma que Irán está “acabado” y que no recibirá “ni diez centavos” de EEUU

El mandatario estadounidense confirmó su postura por medio de su perfil en la red Truth Social.

Donald Trump (Cortesía: Marc Piasecki/Getty Images). A la izquierda se encuentra la bandera de irán

Donald Trump (Cortesía: Marc Piasecki/Getty Images). A la izquierda se encuentra la bandera de irán

Donald Trump (Cortesía: Marc Piasecki/Getty Images). A la izquierda se encuentra la bandera de irán
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que Irán fue quien buscó el acercamiento con Washington y advirtió de que Teherán no recibirá fondos estadounidenses durante el período de 60 días contemplado en el reciente acuerdo para terminar la guerra entre ambos países, en medio del aplazamiento de los diálogos nucleares.

“No nos reunimos por desesperación; fue Irán quien lo hizo. ¡Están acabados! Dejaremos que transcurran los 60 días. No recibirán dinero alguno, ¡ni diez centavos!”, escribió Trump en un mensaje difundido por Truth Social, sin ofrecer más detalles.

Publicación traducida de Donald Trump en la red Truth Social

Publicación traducida de Donald Trump en la red Truth Social

Publicación traducida de Donald Trump en la red Truth Social

Publicación traducida de Donald Trump en la red Truth Social

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