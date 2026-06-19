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19 jun 2026 Actualizado 13:59

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Internacional

Israel y Hezbolá acuerdan alto el fuego en Líbano

Ataque en la montaña Ali al-Tahir en Nabatieh, Líbano. (Photo by Ramiz Dallah/Anadolu via Getty Images)

Ataque en la montaña Ali al-Tahir en Nabatieh, Líbano. (Photo by Ramiz Dallah/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Ataque en la montaña Ali al-Tahir en Nabatieh, Líbano. (Photo by Ramiz Dallah/Anadolu via Getty Images)
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Según un alto funcionario de Estados Unidos, Israel y Hezbolá acordaron Israel y Hezbolá acordaron un alto el fuego, declaró el viernes un funcionario estadounidense, después de que nuevos enfrentamientos mortales en el Líbano pusieran bajo presión el acuerdo para tratar de terminar la guerra en Oriente Medio.

La tregua, que entra en vigor de inmediato, fue negociada por mediadores estadounidenses y cataríes tras mantener conversaciones con Israel e Irán, indicó el funcionario a la AFP bajo condición de anonimato.

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