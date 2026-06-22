Coosalud instaló mesa de trabajo para gestionar pagos a Nuevo Hospital Bocagrande

El momento que llena de esperanza a más de 200 trabajadores llegó. La reunión entre el Agente Especial Interventor de Coosalud, Mauricio Jaramillo Cuartas, y directivas del Nuevo Hospital Bocagrande, donde se gestionan alternativas financieras para garantizar la operación del centro asistencial, es decir, que llegue dinero.

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Las partes revisaron documentación administrativa y financiera que hasta ahora había dificultado establecer con precisión los saldos adeudados y la validación de algunos anticipos reportados.

Como resultado de este acercamiento, se acordó agilizar el registro de las actas de conciliación previamente elaboradas por los auditores de Coosalud. Además, la EPS informó que implementa un plan especial para actualizar información que presenta retrasos y facilitar el flujo de recursos hacia el centro asistencial.

Otro de los compromisos adquiridos consiste en entregar durante la próxima semana una respuesta definitiva sobre la validación de los documentos analizados, paso considerado clave para determinar el estado real de las obligaciones económicas entre ambas entidades.

Las conversaciones continuarán el próximo 24 de junio, cuando directivos del Nuevo Hospital de Bocagrande y representantes del área de contratación de Coosalud sostengan una nueva reunión. Por ahora no se ha precisado desde el NHB, cuándo se pondrán al día con los compromisos laborales.