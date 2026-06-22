Capturaron a un hombre con marcas falsificadas en la vía Magangué-Cicuco

Lo que parecía un recorrido normal por las carreteras del sur del departamento terminó en un procedimiento judicial. Uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar capturaron a un hombre señalado de cometer el delito de falsedad marcaria durante un operativo de control realizado en la vía que comunica a Magangué con Cicuco.

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La acción policial se llevó a cabo en el kilómetro 75 de la Ruta Nacional 7802, donde los uniformados adelantaban actividades de prevención, registro y verificación a vehículos y personas que transitaban por este importante corredor vial.

Durante el procedimiento, los policías detectaron presuntas irregularidades relacionadas con la utilización de marcas protegidas, situación que motivó la captura inmediata del ciudadano, oriundo del municipio de Tubará, Atlántico.

En medio de las diligencias también fue incautada una motocicleta que quedó vinculada al procedimiento adelantado por las autoridades.

El capturado fue informado de sus derechos y posteriormente dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumirá las investigaciones correspondientes para determinar su responsabilidad en los hechos.

“Nuestros uniformados continúan trabajando de manera permanente para contrarrestar las conductas que afectan la legalidad y la confianza de los ciudadanos. Seguiremos fortaleciendo los controles en las carreteras para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante Departamento Policía Bolívar.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de los derechos de los consumidores y la lucha contra los delitos que afectan la propiedad industrial, invitando a la comunidad a denunciar cualquier actividad sospechosa a través de los canales institucionales.