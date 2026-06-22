Alcalde Dumek Turbay invita a la unidad y la paz en Cartagena tras elecciones presidenciales

Tras conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó la masiva participación de los colombianos en las urnas y envió un mensaje de tranquilidad, respeto y unión a todos los ciudadanos.

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El mandatario distrital celebró que millones de colombianos acudieran a las urnas para ejercer su derecho al voto y reiteró que la democracia se fortalece cuando las diferencias se expresan de manera pacífica y respetuosa.

“Lo primero que debemos celebrar es que los colombianos salieron a votar. Ganó la democracia, ganó la participación ciudadana y ganó el derecho de cada persona a expresar libremente su visión de país”, manifestó el alcalde Dumek Turbay.

El alcalde Turbay también hizo un llamado a los ciudadanos a preservar la armonía y la convivencia en Cartagena, recordando que las diferencias políticas no pueden convertirse en motivo de división entre quienes comparten la misma ciudad.

“Hay que entender y tener claro que todos vivimos en este mismo pedazo de tierra. Todos nos encontramos en la misma esquina, en el mismo barrio, en los mismos espacios sociales. Por eso debemos mantener un buen ambiente en la ciudad, una ciudad llena de respeto, porque todos queremos que a Cartagena le vaya bien”, expresó.

Asimismo, insistió en que la política es una herramienta para construir sociedad, pero que nunca debe estar por encima de los valores de la convivencia y el respeto mutuo.

“La política es importante, decidir es importante, pero lo que más importa es que podamos hacerlo en paz, en armonía y sin juzgar a quienes piensan diferente. Colombia habló en las urnas y ahora es momento de tender puentes, de respetarnos y de trabajar juntos por el bienestar colectivo”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

Además felicitó al presidente electo Abelardo de la Espriella y expresó sus mejores deseos para el nuevo Gobierno nacional, confiando en que su gestión contribuya al bienestar de todos los colombianos.

“Para el Gobierno nacional queremos miles de bendiciones. Que se instale, que haga bien su gestión y que presente buenas propuestas para el país y para Cartagena. Hay miles de cartageneros que enfrentan dificultades y muchas veces necesitamos del acompañamiento del Gobierno nacional para sacar adelante proyectos que transformen vidas”, señaló.

Finalmente, el alcalde Dumek Turbay reiteró su disposición de trabajar de la mano con el Gobierno nacional en beneficio de Cartagena y aseguró que la ciudad seguirá enfocada en construir un futuro de progreso, inversión y oportunidades para todos.

“Queremos una Cartagena próspera, una ciudad en permanente bendición, que siga avanzando con obras, grandes inversiones y oportunidades para su gente. Ese debe ser el propósito que nos una a todos, más allá de cualquier diferencia política”, concluyó el mandatario distrital.