¿Dónde está la estatua del general Anzoátegui que estaba en el norte de Bogotá?

Bogotá D.C

La estatua del general José Antonio Anzoátegui en la Autopista Norte con Calle 100 , en el norte de la capital, ha sido un punto de referencia para muchos habitantes.

Sin embargo, debido a las obras que se llevan a cabo en el sector, los ciudadanos se han preguntado qué ha pasado con la estatua.

Desde el Instituto Distrital de Patrimonio Cultura (IDPC) confirmaron a Caracol Radio que la estatua del general sigue en el punto, pero está cubierta debido a las obras que se están llevando a cabo.

El equipo de Atención a Monumentos de Bogotá informó que la estatua se encuentra en un proceso de protección temporal para conservarla mientras las obras continúan.

Estatua del general Anzoátegui en Bogotá está cubierta por las obras. Foto: Suministrada IDPC. Ampliar Estatua del general Anzoátegui en Bogotá está cubierta por las obras. Foto: Suministrada IDPC. Cerrar

¿Quién era el general Anzoátegui?

El general José Antonio Anzoátegui nació en la ciudad de Barcelona que hacía parte en el siglo XVIII del Virreinato de Nueva Granada. Hizo parte de la Campaña Libertadora de Nueva Granada como comandante de la división de retaguardia.

Participó en la exitosa batalla de Boyacá , comandada por Simón Bolívar, el 7 de agosto de 1819 y fue ascendido a general de división.

El 15 de noviembre de 1819 murió de fiebre en la ciudad de Pamplona y sus restos se enterraron en la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves en Cúcuta, pero debido al terremoto de 1875 la iglesia quedó destruida.