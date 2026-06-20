Capturan a dos hombres armados tras una violenta riña en Bogotá

Bogotá D.C

En la localidad de Engativá, al occidente de la ciudad, las autoridades recibieron alertas sobre una riña que se estaría presentando.

Gracias al monitoreo de las cámaras de videovigilancia , se evidenció a dos hombres, uno de ellos parecía portar un arma de fuego, y estaban abordando un vehículo.

Tras la ubicación e interceptación del automotor en el barrio Luis Carlos Galán, los uniformados realizaron un registro al vehículo, donde hallaron un revólver calibre 38 y seis cartuchos.

“Los capturados junto con el arma de fuego, la munición incautada y el vehículo inmovilizado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización”, señaló la teniente coronel Paula Andrea Güiza, comandante de la Estación de Policía de Engativá.

Las autoridades destacaron la función de la cámaras de seguridad del sector que lograron frustrar la huida de estas personas y prevenir la comisión de algún delito.