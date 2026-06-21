COPPPAL inicia observación electoral en Colombia y acompaña segunda vuelta presidencial

La misión de observación internacional inició labores de cara a la segunda vuelta presidencial. / Foto: Suministrada

La delegación internacional encabezada por el doctor Guido Gómez Mazara desarrolló este sábado una agenda de reuniones previas a la jornada electoral, como parte del acompañamiento institucional al proceso democrático en el país.

La COPPPAL confirmó que su presencia en Colombia responde a su mandato regional de fortalecimiento democrático y observación de procesos electorales en América Latina y el Caribe.

“Estamos en Colombia en un proceso de observación porque es parte de nuestra tradición contribuir con el fortalecimiento de los mecanismos democráticos”, dijo Gómez.

El dirigente explicó que la labor de la misión incluye el seguimiento directo a la jornada electoral y la elaboración de un informe posterior con hallazgos sobre el desarrollo del proceso.

“La condición de jefe de misión es coordinar a todos los partidos políticos vinculados a la COPPPAL en la observación, distribuir en los centros de votación, hacer un levantamiento del desenvolvimiento del proceso para emitir un informe final”, añadió.

Además, como parte de la agenda previa a la elección, la delegación sostuvo un encuentro con el equipo del candidato Iván Cepeda en la sede del Pacto Histórico: “Pudimos escuchar de parte del equipo de Cepeda las inquietudes respecto a la elección del domingo y transmitir el compromiso inquebrantable de la COPPPAL con que este sea un proceso ejemplar”.

Cabe recalcar que la jornada de observación continuará este domingo con recorridos desde la apertura de los centros de votación en Bogotá y otras zonas del país, como parte del seguimiento al desarrollo de la segunda vuelta presidencial.