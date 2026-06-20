Luto en la Selección Colombia: noticia golpeó la concentración durante el Mundial 2026

Selección Colombia en el partido contra Uzbekistán / Getty Images / Hector Vivas - FIFA

La Selección Colombia se estrenó con una importante victoria sobre Uzbekistán que le permite ilusionarse con lograr el primer puesto del Grupo K, partiendo del empate entre Portugal y Congo. Sin embargo, la euforia y la alegría por la victori se opacó este viernes 19 de junio con una noticia que impactó el grupo.

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Según se conoció en horas de la tarde, el abuelo de Juan Camilo Portilla, Oscar Lugo Ríos, falleció en Cali, situación que trastocó al volante de Athletico Paranaense y a todo el plantel. Por su parte, los jugadores tuvieron tarde libre luego del entrenamiento en horas de la mañana, por lo que Portilla pudo compartir con su familia tras el momento difícil, aunque no estuvo en la práctica de la jornada.

FCF lamentó el fallecimiento del abuelo de Portilla

“La FCF expresa su más sentido pésame por la partida de Óscar Lugo Ríos, abuelo del jugador de la Selección Colombia Masculina de Mayores, Juan Camilo Portilla", se lee inicialmente en el comunicado de la entidad.

“En estos momentos de profundo dolor, acompañamos a su familia, amigos y allegados, ofreciéndoles nuestro apoyo más sincero. Desde la FCF, extendemos un fuerte abrazo de solidaridad y cariño a todos quienes lo conocieron”, agregaron.

Portilla no tuvo minutos ante Uzbekistán, pero estaba disponible en caso de que Néstor Lorenzo lo solicitara. Su inclusión en la lista definitiva para el Mundial causó sorpresa, pues si bien estuvo en varias convocatorias de la Tricolor, no hizo parte de los amistosos de marzo contra Croacia y Francia.

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial?

El combinado nacional se entrena en la Acadamia AGA, sede de Atlas de México, en Guadalajara. En esta ciudad disputarán su segundo encuentro mundialista que será contra Congo el próximo martes 23 de junio desde las 9:00 p.m.

Tras este encuentro, la Tricolor viajará a Estados Unidos, propiamente a Miami, para cerrar la fase de grupos ante Portugal el sábado 27 de mayo desde las 6:30 p.m (hora de Colombia).