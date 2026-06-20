Incautan más de 4.700 dosis de marihuana en las carreteras de Bolívar

Las carreteras de Bolívar continúan siendo escenario de importantes golpes contra el tráfico de estupefacientes. En las últimas horas, uniformados de la Policía Nacional lograron frustrar el transporte de más de 4.765 dosis de marihuana que eran movilizadas de manera oculta en un vehículo de carga que transitaba por una importante vía del departamento.

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El procedimiento se llevó a cabo en la vía que comunica a San Onofre con Cartagena, a la altura del kilómetro 62+200 de la ruta 9005, jurisdicción del municipio de Arjona. Allí, integrantes de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar realizaron la señal de pare a un tractocamión perteneciente a una empresa transportadora de mercancías, conducido por un hombre de 54 años.

Durante la inspección a la carga, los uniformados hallaron una caja de cartón que contenía diez paquetes rectangulares con marihuana, equivalente a más de 4.765 dosis del estupefaciente.

La sustancia fue incautada y puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará las investigaciones correspondientes para establecer su procedencia y los responsables del envío.

“Seguimos intensificando los controles en los corredores viales del departamento para evitar que las organizaciones criminales utilicen nuestras carreteras para transportar sustancias ilícitas. Este resultado demuestra el compromiso de nuestros policías en la lucha frontal contra el narcotráfico y el microtráfico”, dijó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el alijo tenía como destino final la ciudad de Cartagena, donde presuntamente sería distribuido para su comercialización ilegal.