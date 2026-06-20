España vs. Arabia Saudita, partidazo por el Grupo H: fecha, hora y cómo seguir en Colombia

España y Arabia Saudita se miden por la segunda fecha del Grupo H buscando al primer ganador de esa zona, luego de que en la primera jornada se sentenciaran dos empates. El más sonoro, y que le dio la vuelta al mundo, fue justamente la igualdad entre La Roja y Cabo Verde por 0-0.

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De presumir de favorita a un empate inesperado ante el equipo africano que rebajó la euforia y obliga a darle la vuelta a la situación este domingo. Una reacción prometida por los jugadores y para la que Luis de la Fuente prepara cambios en el once titular, sin revolución y con Lamine Yamal.

Es la estrella de la selección española. Y del Mundial. Su imagen se repite entre las ciudades estadounidenses sede de la Copa del Mundo como un icono publicitario. Es el más aclamado y, tras el pinchazo del debut, necesario en el once titular.

Sin margen de error para los de De la Fuente si no quieren jugarse la clasificación a un partido en Guadalajara (México) ante Uruguay en la última jornada. Una reacción que persiguen y que cada futbolista ha asegurado en el tiempo entre partidos que llegará.

Enfrente este domingo tendrán a una Arabia Saudita que empató ante Uruguay (1-1) en su estreno e intentará sorprender a España para acercarse a los dieciseisavos de final. El combinado dirigido por Georgios Donis ya conoce en un pasado no muy lejano lo que es doblegar a selecciones de mayor rango y el ejemplo de Argentina, a la que derrotó en Catar 2022, es el que intentará seguir para dar un paso más hacia la siguiente fase.

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Donis es el heredero de Hervé Renard, el verdadero arquitecto de aquella Arabia Saudota que sorprendió en Catar. Fue destituido dos meses antes del inicio del Mundial tras perder dos amistosos frente a Egipto y Serbia y ahora el preparador griego es el dueño del banquillo de Arabia Saudí.

Mantiene el bloque del duelo frente Argentina. De hecho, seis de los once jugadores que debutaron ante Uruguay, jugaron de inicio el histórico choque de Lusail: Mohammed Al-Owais, Saud Abdulhamid, Hassan Al-Tambakti, Mohamed Kanno, Salem Al-Dawsari y Firas Al-Buraikan. Además, Saleh Al-Shehri, también titular en 2022, se mantiene con Donis, igual que otros tres jugadores: Nawaf Al-Aqidi, Abdulelah Al-Amri y Nasser Al-Dawsari.

Alineaciones probables

España: Unai Simón: Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián; Lamine Yamal, Oyarzabal y Dani Olmo. Seleccionador: Luis de la Fuente (ESP)

Arabia Saudita: Al-Owais; Abdulhamid, Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi; Kanno, Al-Khaibari, Al-Juwayr; Al-Shamat, Al-Buraikan y Al-Dawsari. Seleccionador: Georgios Donis (GRE).

Árbitro: Raphael Claus (BRA).

Fecha, hora y cómo ver en Colombia

El partido tendrá lugar este domingo desde las 11:00 a.m. (hora de Colombia) y usted lo podrá vivir por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.