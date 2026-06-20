El puerto de Tumaco recibió 100 mil barriles de combustible enviados desde Cartagena

Tumaco - Nariño

El Puerto de Tumaco registró este sábado 20 de junio la llegada de un buque con 103.000 barriles de combustibles para dar continuidad al plan de abastecimiento de Nariño y para la reactivación comercial del principal terminal marítimo del departamento.

Se trata de una embarcación procedente de Cartagena que arribó con gasolina y diésel destinados a fortalecer el suministro en la región, operación que fue supervisada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea quien realizó una visita técnica e inspeccionó la operación portuaria, destacando el potencial logístico y económico de Tumaco para el Pacífico colombiano.

El cargamento fue enviado desde la Refinería de Cartagena, compuesto por gasolina y diésel, con el que se busca garantizar el abastecimiento de combustibles en el sur y Pacífico de Nariño.

El ministro resaltó que el fortalecimiento de la infraestructura portuaria ya permite recibir buques con más de 100.000 barriles de capacidad y mejorar las condiciones de abastecimiento para el departamento.

Desde el ministerio destacaron el potencial económico del puerto, teniendo en cuenta que, además de las importaciones, también se dinamizó la economía de los productores de aceite crudo de palma, producto que, durante enero de este año, movilizó a través de la terminal marítima cerca de 10.000 toneladas hacia mercados internacionales, lo que representa un incremento del 700% respecto al histórico.