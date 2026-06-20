Registrador Penagos se reunió con Misión de la Unión Europea para la segunda vuelta presidencial

Hernán Penagos sostuvo una reunión con la Misión de Observación Electoral de la UE / Foto: Suministrada

El registrador nacional, Hernán Penagos, sostuvo un encuentro con la Misión de Observación de la Unión Europea en el que se revisaron los aspectos clave de la organización de la segunda vuelta presidencial, que se llevará a cabo este domingo 21 de junio.

Acompañamiento internacional al proceso electoral

La delegación del Parlamento Europeo, que estará presente en el país durante la jornada electoral, fue recibida oficialmente por la Registraduría Nacional como parte del esquema de observación internacional.

El encuentro fue liderado por Leire Pajín Iraola, jefa de la misión del Parlamento Europeo, y José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la delegación.

Logística y garantías del sistema electoral

Durante la reunión, la Registraduría presentó la estructura operativa para la jornada, destacando la instalación de 122.020 mesas de votación en 13.742 puestos a nivel nacional.

También se informó sobre el refuerzo logístico para la participación de cerca de 1,4 millones de colombianos habilitados para votar en el exterior, como parte del dispositivo electoral de la segunda vuelta presidencial.