Gobierno adelanta cierre temporal de Fronteras: Esto dice el Decreto

A través del Decreto 0631 del 20 de junio, el Gobierno nacional tomó la decisión de adelantar los cierres de fronteras durante la segunda vuelta. Con esta medida, prevista en el Plan Democracia, el cierre de los pasos fronterizos debía comenzar este sábado a las 6:00 AM e irá hasta el lunes, 22 de junio, a la misma hora.

Durante este tiempo, se restringe el tránsito de viajeros por los pasos fronterizos y fluviales autorizados. Asimismo, se restringirán los controles migratorios en las zonas de frontera.

Según indico Migración Colombia, la decisión hace parte de las acciones contempladas en el Plan Democracia 2026, la estrategia interinstitucional liderada por el Gobierno nacional para garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el ejercicio democrático y contribuir al desarrollo seguro y ordenado de la jornada electoral del próximo domingo 21 de junio.

“En cumplimiento de las disposiciones adoptadas por el Gobierno nacional, Migración Colombia mantiene el despliegue operativo previsto en las zonas fronterizas del país, con el propósito de apoyar las medidas orientadas a preservar el orden público y garantizar la seguridad durante la jornada electoral”, señaló Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia.