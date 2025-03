Coronel Esparza denuncia que hubo un complot en su contra, en el que lo involucraron con el ELN

En las últimas horas se conoció la reincorporación del Coronel José Luis Esparza Guerrero, reconocido por liderar la Operación Jaque. El Coronel habló en el programa 6AM de Caracol Radio y aclaró que fue removido de su cargo mientras cursaba estudios para ascender a brigadier general, una condición necesaria para su ascenso. Decidió mantenerse en silencio sobre la Operación Jaque.

“Alguien me empezó a llamar, y era el único general de inteligencia presente en ese momento, no le gustaba que estuviera allí, y varias personas de su círculo me advirtieron que tuviera cuidado”, dijo el Coronel Esparza.

El Coronel enfatizó que, incluso, comenzó a gestarse un complot en su contra, en el cual lo vincularon con el ELN y además, su tío fue asesinado a causa de una extorsión. Esparza señaló que detrás de su éxito y las operaciones que comandó contra el ELN, existían celos profesionales, lo que derivó en la construcción de una historia terrible en su contra. Cuando asumió el mando, aseguró que intentaron vincularlo con una campaña política.

¿La acusaciones venían de celos profesionales o del ELN?

El coronel realizó una investigación de inteligencia para descubrir el origen de las acusaciones y descubrió que la situación se debe a una estrategia interna dentro de las fuerzas, diseñada para desacreditarlo. “Me duele que el mando del entonces general, me atacara y creyera esa historia”, expresó el coronel Esparza.