Gobierno cambia reglas para el pago de prima de orden público: así funcionaba antes y así será ahora

Colombia

El Ministerio de Defensa modificó de fondo las reglas para el pago de la prima de orden público y la prima especial de alimentación a militares, policías y empleados civiles del sector Defensa.

La nueva norma anula una resolución que estaba vigente desde 1995 y que, con el paso de los años, había quedado desactualizada frente a la realidad del conflicto armado y las nuevas amenazas a la seguridad.

¿Cómo funcionaba antes?

Hasta ahora, el pago de la prima de orden público se regía por una resolución expedida en 1995. Esa norma establecía zonas fijas del país consideradas de orden público, sin que se actualizaran con facilidad pese a los cambios en la violencia y el control territorial.

En la práctica, bastaba con estar asignado a una de esas zonas para recibir la prima, sin que existieran reglas estrictas sobre el tiempo mínimo de permanencia ni sobre la participación directa en operaciones.

Esto generó durante años críticas por dos razones: algunas personas recibían la prima sin estar en misiones reales, mientras que otras, desplegadas en nuevas zonas de conflicto, quedaban por fuera del beneficio.

Además, la norma antigua no contemplaba con claridad muchas unidades especializadas que surgieron después de los años noventa, como fuerzas especiales modernas, comandos contra el narcotráfico o estructuras actuales de inteligencia y contrainteligencia.

¿Qué cambia con la nueva resolución?

Con la resolución expedida a finales de 2025, el Ministerio de Defensa actualiza completamente el esquema. Ahora, la mayoría de los departamentos del país quedan incluidos como zonas donde puede pagarse la prima de orden público, aunque en algunos casos se excluyen municipios específicos, como capitales o áreas metropolitanas con menor nivel de riesgo.

El cambio central es que la prima deja de ser automática. Para recibirla, el personal deberá demostrar que está efectivamente en misión u operación relacionada con el restablecimiento del orden público y cumplir un tiempo mínimo de permanencia: ocho días continuos o discontinuos al mes, o cinco días en el caso de operaciones aéreas o fluviales.

La nueva norma también amplía y precisa qué unidades pueden acceder al beneficio, incluyendo fuerzas especiales, GAULA, unidades contra el narcotráfico, ingenieros de desminado humanitario y organismos de inteligencia, siempre que estén desplegados en zonas y misiones específicas.

En cuanto a la alimentación, se mantiene la prima especial para empleados civiles del sector Defensa que trabajen en zonas de orden público, pero se aclara que este pago no puede superar el que reciben los soldados.

¿Por qué es importante este cambio?

El Gobierno argumenta que la medida busca hacer más justo y controlado el pago de estos beneficios, ajustándolos a la realidad actual del país y evitando distorsiones en el gasto público.

En otras palabras, se busca que el dinero adicional llegue a quienes realmente están en zonas de riesgo y en operaciones activas, y no solo a quienes figuran administrativamente en un territorio.