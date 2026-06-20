🔴 Alemania vs. Costa de Marfil, por la clasificación: siga acá la transmisión y minuto a minuto

Alemania llega a este compromiso como una de las selecciones más en forma del Mundial 2026. El conjunto europeo acumula diez victorias consecutivas y viene de aplastar 7-1 a Curazao, un resultado que le permitió convertirse en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo con 239 anotaciones. Aunque su poder ofensivo ha sido arrollador, la Mannschaft mantiene una preocupación en defensa, ya que no ha logrado dejar su arco en cero en sus últimos siete encuentros mundialistas.

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Los dirigidos por Alemania buscarán aprovechar su gran momento para asegurar su presencia en los octavos de final y dejar atrás el fantasma de las dos eliminaciones consecutivas en la fase de grupos de las últimas ediciones. Su capacidad goleadora ha sido una de sus principales fortalezas, marcando tres o más tantos en seis de sus diez triunfos recientes.

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Por su parte, Costa de Marfil afronta el duelo con ilusión tras debutar con una victoria por 1-0 sobre Ecuador y sumar cuatro triunfos internacionales consecutivos. Los Elefantes han demostrado competitividad ante rivales de alto nivel y, gracias al formato ampliado del torneo, ven muy cerca la posibilidad de alcanzar por primera vez una fase eliminatoria mundialista. Incluso una derrota no comprometería del todo sus aspiraciones, ya que cerrarán la fase de grupos frente a Curazao.

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