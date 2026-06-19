Consultar puesto de votación en la Registraduría: Verifique su mesa y lugar para segunda vuelta

Última oportunidad para cambiar de puesto de votación en Colombia: consulte cómo inscribir la cédula. Getty Images

Este domingo 21 de junio se llevará a cabo una nueva jornada electoral, donde los colombianos podrán elegir al nuevo presidente de la república para el período constitucional 2026-2030 de manera definitiva.

Por esto mismo, la Registraduría Nacional del Estado Civil desplegará toda una operación logística para que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en estos nuevos comicios presidenciales.

Si usted no tiene en claro su puesto de votación para esta segunda vuelta, no se preocupe, ya que aquí le compartiremos el paso a paso para que pueda consultar dicha información en la página de la Registraduría.

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¿Cómo saber su puesto de votación para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio 2026?

Pues bien, conocer su puesto de votación es muy sencillo y, además, lo puede hacer por medios digitales siguiendo este paso a paso.

Lo primero que debe hacer es ingresar a la página web oficial de la Registraduría Nacional haciendo clic en este enlace: https://www.registraduria.gov.co/-Electoral-797-.html o escribir en la barra de búsqueda www.registraduria.gov.co.

o escribir en la barra de búsqueda www.registraduria.gov.co. Una vez usted haga clic allí, busque el apartado que dice ‘Consulte su lugar de votación’.

Allí le aparecerá la página en donde debe escribir su documento de identidad y verificar el código captcha.

Luego de usted llenar los datos, automáticamente la Registraduría le mostrará cuál será su puesto de votación para ejercer su derecho al voto el próximo domingo, 21 de junio.

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¿Se puede cambiar su puesto de votación para las elecciones de segunda vuelta?

No. Este proceso ya se cerró y no está disponible, pues la Registraduría anunció hace unos meses que el plazo que tenía el interesado en cambiar su puesto de votación estaba abierto hasta el pasado 31 de marzo.

Es decir que, a la fecha, si usted desea votar, debe sí o sí acudir al puesto que le arroja la consulta con la Registraduría.

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¿Cómo consultar si fue seleccionado para ser jurado de votación en las elecciones presidenciales 2026?

Ahora, así como se tienen derechos, los colombianos en materia electoral también tienen deberes; uno de estos es cuando se es seleccionado como jurado de votación, en donde se deberá, entre otras cosas, velar porque el ejercicio democrático sea transparente.

Le contamos, por ello, cómo puede consultar si usted fue seleccionado para ser jurado de votación para estas elecciones presidenciales 2026.

Lo primero que debe hacer es ingresar a este link: https://eleccionescolombia.registraduria.gov.co/identificacion?tipo=jurado

Allí deberá digitar su cédula de ciudadanía y verificar el código captcha.

Haga clic en ‘consultar’.

Una vez que dé clic en ‘consultar‘, le saldrá si fue designado o no como jurado de votación para las presidenciales 2026.

Es importante señalar que las personas que ya fueron elegidas previamente para ejercer de jurado durante la primera vuelta también deberán presentarse este domingo 21 de junio.

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