Señorita Bolívar recibe condecoración del Congreso de la República por su liderazgo social

La Señorita Bolívar, María José Ayazo, fue condecorada por el Congreso de la República de Colombia con la “Mención de Honor Juan José Nieto Gil”, en su máximo grado “Antonia López”, uno de los reconocimientos más importantes otorgados por la corporación legislativa a ciudadanos que se destacan por su liderazgo, compromiso social y aporte al desarrollo del país.

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La condecoración exalta la labor social, cultural y el liderazgo de personalidades sobresalientes en Colombia. En esta oportunidad, el galardón fue entregado a un grupo de embajadoras y representantes de la belleza colombiana, en reconocimiento a su trabajo y compromiso con las comunidades.

Durante su representación como Señorita Bolívar, María José Ayazo lideró y participó en diferentes iniciativas sociales enfocadas en el bienestar de comunidades vulnerables del departamento, promoviendo acciones de impacto social, inclusión y desarrollo humano.

El Gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, destacó el reconocimiento recibido por la representante bolivarense y el trabajo que ha realizado en favor de las comunidades. “María José ha demostrado que el liderazgo va más allá de una corona. Su compromiso con las comunidades bolivarenses, especialmente con quienes más lo necesitan, ha sido ejemplar. Este reconocimiento es también un homenaje a la sensibilidad social, la disciplina y el amor por Bolívar que ella ha representado en cada escenario”, expresó el mandatario departamental.

Por su parte, la primera Gestora Social de Bolívar, Angélica Salas, resaltó el impacto de las iniciativas impulsadas por Ayazo durante su gestión como representante del departamento. “Ella ha sido una aliada importante en las acciones sociales que hemos desarrollado en distintos municipios de Bolívar. Su cercanía con la gente, su capacidad para inspirar y su genuino interés por generar transformaciones positivas han dejado una huella significativa en muchas comunidades”, afirmó.