Seis mujeres de ‘Violeta al Volante’ serán las nuevas conductoras de coches eléctricos en Cartagena

Bajo la premisa de la mujer como motor de desarrollo para la ciudad, la Alcaldía Mayor de Cartagena por medio de la Secretaría de Desarrollo Social y su Oficina de Asuntos para la Mujer han liderado diferentes iniciativas con el fin de acercar a las mujeres a esa autonomía económica que les genere empoderamiento y crecimiento personal. Es así como nace Violeta al Volante, un programa que tuvo su primera edición en 2024 y que se quedó en el corazón de muchas de ellas.

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“Violeta al volante en su primera edición fue un programa exitoso. Un gran número de mujeres se inscribieron para ser parte, pero solo 60 de ellas lograron obtener su licencia de conducción para dedicarse a un oficio que tradicionalmente es dominado por hombres. Hoy celebramos que se sigan abriendo puertas como en este caso: manejando los recién estrenados coches eléctricos”, comenta Ana Milena Jiménez.

Tatiana Puerta, Raiza Barcos, Joely Fajardo, Yulibeth Pineda, Zuleidys Rodríguez y Erika González, beneficiarias de Violeta al volante, asumieron un nuevo reto en sus vidas, el cual también hace parte de la nueva historia que se escribe en Cartagena: son guías y conductoras en los nuevos coches eléctricos que transitan en el Centro Histórico y sus alrededores.

“Actualmente tengo el orgullo de ser una de las violetas que conduce los coches eléctricos. Ser cochera significa un reto más en mi vida, una oportunidad y una cualidad que ni yo misma sabía que tenía. Vi la oportunidad con este programa, me brindaron los cursos para aprender a manejar, la licencia y hoy estoy manejando uno de estos coches”, comenta llena de alegría, Yuli Pineda, una de las beneficiarias de Violeta al volante y hoy, conductora guía de los coches eléctricos.

La Alcaldía Mayor de Cartagena y su Secretaría de Desarrollo Social celebran que cada vez más mujeres como Yuli tengan espacios y oportunidades para salir adelante, y poder cumplir todo lo que desean. El Gobierno distrital fortalece su apuesta para generar autonomía económica para ellas y sus familias. Es así como también, actualmente, 200 mujeres fortalecen capacidades a través del programa Impulso Violeta, en diferentes categorías como belleza, gastronomía, entre otras.