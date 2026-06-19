Segunda Mesa de la Cartageneidad 2026 consolida alianzas por la identidad y la cultura ciudadana

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Escuela de Gobierno y Liderazgo y bajo el liderazgo de su director, Robinson Casarrubia, realizó con éxito la Segunda Mesa de la Cartageneidad 2026 en el Salón Vicente Martínez Martelo del Palacio de la Aduana, consolidando este escenario como un espacio permanente de diálogo, articulación institucional y construcción colectiva para el fortalecimiento de la identidad cultural, el sentido de pertenencia y la cultura ciudadana en el Distrito.

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La jornada reunió a 25 representantes de organizaciones sociales, entidades públicas y privadas, instituciones académicas y ciudadanos comprometidos con la promoción, preservación y proyección de los valores, tradiciones e historia que distinguen a Cartagena.

Durante el encuentro se presentó el balance de las actividades desarrolladas en el marco de la conmemoración de los 493 años de Cartagena, una fecha emblemática que permitió exaltar el orgullo de ser cartagenero, reconocer la riqueza histórica, cultural y patrimonial de la ciudad y fortalecer el compromiso colectivo con la construcción de ciudadanía.

Los asistentes conocieron los principales resultados alcanzados durante esta celebración, destacándose el trabajo articulado entre entidades, organizaciones e instituciones que hicieron posible el desarrollo de iniciativas orientadas a promover la identidad local, el civismo, la convivencia y la apropiación de los valores que representan a Cartagena.

Uno de los momentos más relevantes de la jornada fue la socialización de los nuevos compromisos y retos que orientarán el trabajo de la Mesa durante los próximos meses. En este sentido, el director de la Escuela de Gobierno y Liderazgo, Robinson Casarrubia, destacó la importancia de fortalecer este espacio de participación ciudadana mediante una nueva estructura institucional.

“Hemos culminado con éxito la Segunda Mesa de la Cartageneidad y quedaron establecidos compromisos fundamentales para seguir fortaleciendo la identidad, el sentido de pertenencia y la cultura ciudadana en Cartagena. Uno de ellos es la expedición de un nuevo decreto mediante el cual esta instancia pasaría a denominarse Mesa de Cultura Ciudadana y la Cartageneidad, ampliando su alcance y fortaleciendo su papel como escenario de articulación institucional y ciudadana”, expresó Casarrubia.

Asimismo, anunció uno de los proyectos más significativos para el fortalecimiento de la formación ciudadana en la ciudad:

“Otro de los grandes retos que asumimos es la implementación de la Cátedra de Cultura Ciudadana y Cartageneidad en las instituciones educativas oficiales del Distrito de Cartagena, incluyendo también a las instituciones de educación superior. Este sería un logro extraordinario para la ciudad, ya sea mediante un proyecto de acuerdo o a través de un decreto, porque nos permitiría desarrollar una estrategia pedagógica permanente que contribuya a formar ciudadanos con mayor sentido de pertenencia, respeto por lo público y amor por Cartagena.”

Y agregó:

“Por último, pero no menos importante, acordamos que la Semana de la Cartageneidad se desarrollará anualmente entre los últimos días del mes de mayo y los primeros días del mes de junio, con una amplia agenda de actividades pedagógicas, lúdicas, recreativas, culturales y académicas en honor a la conmemoración de la fundación de Cartagena de Indias.

Queremos que esta celebración se consolide como un espacio permanente para exaltar nuestra historia, fortalecer el sentido de pertenencia y promover el orgullo de ser cartageneros", concluyó el director de la Escuela de Gobierno y Liderazgo.

La Mesa de la Cartageneidad también permitió generar un espacio de análisis y reflexión sobre el impacto de las estrategias implementadas hasta la fecha, identificando oportunidades de mejora y nuevas líneas de acción orientadas a fortalecer la participación ciudadana, la convivencia pacífica y el reconocimiento de los elementos históricos, culturales y patrimoniales que constituyen la esencia de Cartagena.

Durante su intervención, Robinson Casarrubia resaltó que estos espacios son fundamentales para continuar construyendo una ciudad más consciente de su historia, orgullosa de sus raíces y comprometida con el cuidado de lo público.

Con este encuentro, la Alcaldía Mayor de Cartagena reafirma su compromiso de seguir promoviendo escenarios de concertación y trabajo conjunto que permitan consolidar una ciudadanía más participativa, fortalecer la cultura ciudadana y proyectar una Cartagena que reconoce, valora y preserva su historia, sus tradiciones y su patrimonio como pilares fundamentales para el desarrollo social y cultural del Distrito.