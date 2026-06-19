Resumen de la jornada del Mundial 2026: victorias de Suiza, Canadá y México

Terminada la primera fecha de la fase de grupos con el triunfo de Colombia sobre Uzbekistán por la zona K, comenzó la segunda jornada con el desarrollo de los grupos A y B. Estos juegos dejaron a equipos muy cerca de la fase de dieciseisavos de final, como el caso de Suiza, Canadá, México o Corea del Sur.

República Checa 1-1 Sudáfrica

A primer turno, en Atlanta, europeos y africanos igualaron 1-1. Lo comenzó ganando República Checa con anotación de Michal Sadinelik con un remate desde dentro del área tras pase de Alexander Sojka.

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Cuando todo parecía que se encaminaba para la victoria del equipo europeo, llegó el empate de los africanos. Penalti cometido por Pavel Sulc por un área dentro de la mano y Teboh Mokoea lo mandó a guardar.

Este resultado les permitió a ambos equipos sumar su primer punto en el campeonato. República Checa quedó en el tercer lugar, mientras que Sudáfrica es último.

Suiza 4-1 Bosnia Herzegovina

En el duelo europeo, fue Suiza el que salió vencedor por una diferencia abultada. Tras un segundo tiempo sin goles, no fue hasta el minuto 74 que se abrió el marcador para los suizos mediante Johan Manzambi, pero la situación que abrió más el partido fue la expulsión de Tarik Muharevic en Bosnia al 80′.

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Cuatro minutos después de la roja, marcó Rubén Vargas, luego fue Manzambi el que puso el 3-0 al 90, pero de cabeza Bosnia logró el descuento al 90+3. Uno más faltaba en el encuentro, que fue la anotación de Granit Xhaka de penal al 90+7′ para el 4-1 final.

Canadá 6-0 Catar

La mayor goleada del Mundial se produjo en Vancouver, partiendo de que el 7-1 de Curazao al menos tuvo una anotación de los centroamericanos. Canadá goleó 6-0 a Catar y el juego dejó la lamentable lesión de Ismael Koné.

Apenas iban 16 minutos cuando Cyle Larin marcó para el equipo canadiense y luego fue Jonathan David el que hizo lo propio al 29′ para el 2-0. Pero al 33′ se fue expulsado Homan Al-Amin y Canadá logró el 3-0 al 45+3′ mediante David.

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Al 54′ se fue expulsado Assim Madibo por una fuerte falta sobre Ismale Kone, la cual hizo preocupar a sus compañeros y a todo el estadio, pues al parecer sufrió una grave fractura. Los otros tres goles de los canadienses fueron uno de Nathan-Dylan Saliba, un autogol de Mohamed Al-Mannai y la concreción del triplete de Jonathan David al 90+2.

México 1-0 Corea del Sur

El equipo de Javier Aguirre se impuso por la mínima diferencia sobre los asiáticos. El partido fue aburrido en general y el gol llegó por un error del arquero rival, luego de soltar el balón que le cayera a Luis Romo, quien con una volea remató al arco y la mandó a guardar.

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Este resultado convirtió a México como el primer equipo clasificado a la fase de dieciseisavos de final del certamen al llegar a seis unidades. Cerrará la fase de grupos con República Checa y buscará quedarse con el primer lugar del Grupo A.