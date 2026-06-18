🔴 República Checa vs. Sudáfrica EN VIVO | Siga el minuto a minuto del segundo partido del Grupo A

República Checa afronta este compromiso con la necesidad de recuperarse tras la derrota 2-1 sufrida en la primera fecha.

La segunda jornada del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentará a dos selecciones que llegan con la obligación de sumar. República Checa y Sudáfrica se medirán en Atlanta después de haber caído en sus respectivos debuts, por lo que una nueva derrota podría comprometer seriamente sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final.

Previa del partido

La Selección de República Checa afronta este compromiso con la necesidad de recuperarse tras la derrota 2-1 sufrida en la primera fecha. El conjunto europeo había llegado al Mundial atravesando un gran momento, acumulando seis victorias consecutivas antes de tropezar en su estreno mundialista.

A pesar del revés, los checos confían en reaccionar rápidamente y apoyarse en una de sus principales fortalezas: el juego aéreo. Siete de sus últimos 14 goles en Copas del Mundo han llegado mediante remates de cabeza, incluido el único tanto que han marcado en esta edición del torneo.

La historia también juega a su favor. República Checa solo ha perdido sus dos primeros partidos en una misma Copa del Mundo en dos ocasiones, durante las ediciones de 1954 y 1970, por lo que intentará evitar repetir ese antecedente.

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Por su parte, Sudáfrica llega golpeada tras caer 2-0 frente a México en la jornada inaugural. Más allá del resultado, el conjunto africano dejó preocupaciones por su falta de generación ofensiva y por las dos expulsiones sufridas durante el encuentro, situaciones que podrían afectar la conformación del equipo para este compromiso.

Los dirigidos por Hugo Broos acumulan seis partidos consecutivos sin conocer la victoria, con un balance de tres empates y tres derrotas, una racha que buscarán cortar para mantenerse con vida en la competencia.

Sin embargo, los sudafricanos tienen un recuerdo alentador cuando enfrentan a selecciones europeas en Mundiales. Su último triunfo en una Copa del Mundo fue precisamente ante un rival del Viejo Continente, cuando derrotaron 2-1 a Francia en la fase de grupos de Sudáfrica 2010.

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