🔴EN VIVO México vs. Corea del Sur: minuto a minuto y transmisión del partido HOY

El Tri quiere encadenar tres victorias mundialistas por primera vez, mientras los asiáticos llegan con impulso tras una remontada en su debut.

México comenzó el Mundial con el pie derecho tras imponerse 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Azteca, en un estreno que reforzó la ilusión de su afición. Con ese resultado, el conjunto dirigido por el cuerpo técnico local no solo sumó sus primeros tres puntos, sino que también se ilusiona con lograr tres victorias consecutivas en una Copa del Mundo por primera vez en su historia, un registro que lo dejaría muy cerca de la clasificación.

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El Tri también busca dejar atrás la frustración de su eliminación en la fase de grupos del último Mundial, con la mira puesta en meterse entre los dos mejores del Grupo A. Sin embargo, el reto no será sencillo, ya que su rendimiento reciente en el estadio Akron no ha sido del todo sólido, con solo una victoria en sus últimos tres partidos disputados allí.

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Corea del Sur, por su parte, llega con confianza tras remontar y vencer 2-1 a la República Checa en su debut, resultado que le permitió encadenar dos triunfos iniciales en una Copa del Mundo por primera vez.Ahora tienen la posibilidad de asegurar su clasificación con otra victoria, aunque deberán romper una tendencia negativa ante selecciones de la CONCACAF si quieren sorprender a un México que se hace fuerte en casa.

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