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19 jun 2026 Actualizado 15:15

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¿Quién tiene la mejor propuesta económica, Abelardo o Cepeda? Germán Umaña y Enrique Peñalosa hablan

Germán Umaña, exministro de Comercio, Industria y Turismo, y Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, hablaron en 6AM W sobre la visión económica que tienen los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

¿Quién tiene la mejor propuesta económica, Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda? Germán Umaña y Enrique Peñalosa hablan

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El exministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, y el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, pasaron por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y hablaron sobre las propuestas económicas de los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

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