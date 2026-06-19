Por millonarias deudas, Hospital General de Medellín suspenderá atención a FOMAG y Asmet Salud

Medellín

El Hospital General de Medellín anunció que, a partir del lunes 22 de junio de 2026, restringirá temporalmente la atención a los usuarios del FOMAG y de la Asmet Salud EPS, debido a deudas acumuladas que superan los $5.000 millones.

Según el comunicado de la institución, con corte al 31 de mayo, el FOMAG adeuda $1.593 millones por concepto de cartera, mientras que ASMET SALUD EPS registra obligaciones pendientes por $3.502 millones.

El Hospital General de Medellín advirtió que “estos incumplimientos en los pagos pactados afectan de manera grave el flujo de caja y ponen en riesgo la prestación oportuna y continua de los servicios de salud y, por tanto, impactan directamente la atención de todos los pacientes y usuarios de la institución”.

Pese a la restricción anunciada, el hospital confirmó que continuará garantizando la atención de urgencias y de todos los servicios que representen riesgo vital para los pacientes, en cumplimiento de la normatividad vigente.

El hospital recomendó a los usuarios afectados contactar directamente a sus EPS para conocer la red de prestadores habilitada durante la contingencia.

Crisis de salud en el HGM

La suspensión de la atención para los afiliados de FOMAG y de ASMET SALUD, se suma a la de los usuarios de Comfachocó y la Nueva EPS a partir del 16 de junio debido a la crisis financiera por 25 mil millones de pesos.

El HGM indicó que adelanta gestiones para conseguir recursos con el Distrito de Medellín y la obtención de un crédito “turbina” con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), con el objetivo de mitigar la crisis financiera que atraviesa el sector salud.

La institución atribuyó parte de esta situación a los problemas estructurales del sistema de salud, incluyendo las dificultades derivadas de EPS intervenidas y del modelo de atención del FOMAG.

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