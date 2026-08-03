Fiscalía judicializa a tercer presunto responsable por desaparición del ingeniero Camilo Peláez

Antioquia

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Willington Ortiz Muñoz, alias ‘Willy’, como tercer presunto responsable de la desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes, ocurrida en abril de 2022 en San Andrés de Cuerquia, norte antioqueño. Un juez de control de garantías lo envió a la cárcel por el delito de desaparición forzada, cargo que no aceptó.

Según la investigación, Ortiz Muñoz, presunto integrante del grupo delincuencial organizado ‘El Mesa’, habría planeado y ejecutado el secuestro y la desaparición de la víctima en compañía de otras dos personas. De acuerdo con lo informado por las autoridades para la época de los hechos se desempeñaba como coordinador de esa organización en la venta de estupefacientes y otras actividades ilegales en el noroccidente antioqueño.

La Fiscalía sostiene que buscó información sobre los desplazamientos del ingeniero, se encargó de su custodia y estaría implicado en su desaparición.

La investigación estuvo a cargo de un equipo de fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, que identificó a los responsables como integrantes del GDO El Mesa. Ortiz Muñoz fue notificado de la medida de aseguramiento en un centro penitenciario de Tierralta, Córdoba, donde cumple condena desde marzo de 2025 por los delitos de falsedad marcaria y receptación.

En este mismo proceso ya fueron judicializados alias 300 y alias Paisa, quienes también se encuentran privados de la libertad en centro carcelario.

¿Qué se sabe sobre la desaparición?

El 4 de abril de 2022, Peláez Yepes, quien adelantaba labores para EPM, fue interceptado por varios hombres que lo amenazaron con armas blancas y un revólver, lo agredieron y lo subieron a un camión. Ese mismo día testigos lo vieron en una vivienda y en el vehículo en el que lo retuvieron. Desde entonces se desconoce su paradero.