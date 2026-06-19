Policía lidera siembra de más de 500 mangles para impulsar el turismo sostenible en La Boquilla

Empresas privadas y la comunidad se vinculó a la actividad. // Policía Metropolitana de Cartagena

En el marco de la campaña “Turismo Ecológico”, la Policía Nacional, a través del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, lideró una jornada de siembra de mangle en el sector La Boca, del corregimiento de La Boquilla, con el propósito de contribuir a la conservación de los recursos naturales y fortalecer la protección de los ecosistemas costeros.

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La actividad se desarrolló en un trabajo interinstitucional con entidades del Distrito, empresas privadas y miembros de la comunidad, quienes unieron esfuerzos para promover acciones de restauración ambiental y generar conciencia sobre la importancia del cuidado del entorno.

Durante la jornada fueron sembradas más de 500 plántulas de mangle, una especie fundamental para la conservación de la biodiversidad, la protección de las costas frente a la erosión y la mitigación de los efectos del cambio climático.

Asimismo, los asistentes participaron en espacios de sensibilización sobre el valor ambiental de los manglares y el papel que cumplen estos ecosistemas en el desarrollo de un turismo responsable y sostenible, fortaleciendo el compromiso interinstitucional y comunitario con la preservación del patrimonio natural de Cartagena.

“La Policía Nacional continuará promoviendo iniciativas que fomenten la protección del medio ambiente, la participación ciudadana y el turismo sostenible, invitando a la comunidad a convertirse en protagonista de la conservación de los recursos naturales para las futuras generaciones”, afirmó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.