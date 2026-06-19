Policía incauta pistola y munición durante control vial en la carretera Cartagena-Barranquilla

En desarrollo de los planes de prevención y control que se realizan sobre los principales corredores viales del departamento, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Bolívar lograron la incautación de un arma de fuego tipo pistola y munición en la vía Cartagena – Barranquilla.

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El procedimiento se llevó a cabo en el kilómetro 16 de la Ruta 90A01, donde los policías hallaron una pistola marca Córdoba, calibre 9 milímetros, color negro, con un proveedor y ocho cartuchos para la misma, en poder de una persona que no contaba con la documentación requerida para su porte.

De acuerdo con las autoridades, la incautación se realizó por presunta violación al Decreto Ley 2535 de 1993, artículo 85 literal F, en concordancia con la Resolución No. 001 del 14 de enero de 2026 emitida por el Segundo Comando de la Brigada de Infantería de Marina No. 1.

El arma y la munición fueron dejadas a disposición de la autoridad competente para los trámites correspondientes.

“Continuamos fortaleciendo los operativos en las vías del departamento con el fin de evitar la circulación ilegal de armas de fuego y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. Estos resultados reflejan el compromiso de nuestros uniformados con la seguridad y la convivencia en Bolívar”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.