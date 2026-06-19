Policía captura a conductor con motocicleta adulterada en la vía Cartagena-Barranquilla

En lo corrido del año las autoridades han recuperado 41 motocicletas. // Policía de Bolívar

Un nuevo golpe contra el delito relacionado con la falsificación de automotores propinó la Policía Nacional en el departamento de Bolívar. En las últimas horas, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte capturaron a un hombre señalado del delito de falsedad marcaria y lograron la incautación de una motocicleta que presentaba irregularidades en sus sistemas de identificación.

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El procedimiento se llevó a cabo en la vía que comunica a Cartagena con Barranquilla, exactamente en el kilómetro 19+550 de la Ruta Nacional 9006, durante labores de control y verificación adelantadas por los policías de carreteras.

Según las autoridades, al momento de inspeccionar la motocicleta y verificar sus sistemas de identificación, se detectaron inconsistencias que permitieron establecer una presunta alteración de los guarismos, motivo por el cual se procedió a la captura del conductor por el delito contemplado en el artículo 285 del Código Penal, relacionado con falsedad marcaria.

Tanto el capturado como la motocicleta incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará las investigaciones correspondientes para determinar el origen del vehículo y la responsabilidad del implicado en los hechos.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de estos resultados operativos. “Nuestros uniformados continúan realizando controles permanentes en las vías del departamento para contrarrestar los delitos que afectan la seguridad ciudadana. Invitamos a la comunidad a adquirir vehículos únicamente en establecimientos legales y verificar siempre la documentación correspondiente”, señaló el oficial.

Las autoridades recordaron que la alteración de placas, números de chasis o sistemas de identificación vehicular constituye un delito que puede acarrear sanciones penales y la inmovilización o incautación del automotor involucrado.

En lo corrido del año, gracias a los operativos de control desplegados por la Policía Nacional en Bolívar, han sido recuperadas 41 motocicletas que registraban reportes de hurto o presentaban irregularidades en su identificación, reafirmando el compromiso institucional en la lucha contra el crimen y la protección del patrimonio de los ciudadanos.