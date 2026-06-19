Policía captura a alias ‘El Flaco’ con un revólver en el barrio San Francisco de Cartagena

En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas de fuego y el homicidio, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron capturar, en las últimas horas, a un sujeto al nororiente de la ciudad.

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El operativo se llevó a cabo en la calle oriente, del barrio San Francisco, mediante actividades de registro y control realizadas durante la noche. Allí fue capturado un hombre de 19 años, conocido como ‘El Flaco’, natural de Cartagena, a quien le fue incautada un arma de fuego tipo revolver, marca Smith & Wesson, calibre 38 milímetros, junto con tres cartuchos del mismo calibre sin percutir.

Según las primeras informaciones, este sujeto presuntamente se encontraba en el sector con la intención de cometer una acción delictiva. Al capturado le registran cuatro anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto (2023), lesiones culposas (2025) y tráfico de estupefacientes (2026).

El arma incautada será sometida a cotejo balístico para establecer si ha sido utilizada en hechos que hayan afectado la seguridad ciudadana.

Los elementos incautados y el capturado, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que, en esta ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego, han sido capturadas 378 personas y se han incautado 329 armas, resultados que se traducen en vidas salvadas.

“Cada arma ilegal que retiramos de las calles representa una amenaza menos para la seguridad de los ciudadanos. Continuaremos desarrollando acciones operativas y preventivas para combatir los delitos que afectan la convivencia y garantizar entornos más seguros para todos”, aseguró el oficial.