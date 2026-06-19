Policía captura a alias ‘El Flaco’ con dosis de marihuana y bazuco en Talaigua Nuevo

La ofensiva contra el tráfico local de estupefacientes no se detiene en el sur de Bolívar. En las últimas horas, uniformados de la Zona de Atención Policial lograron la captura en flagrancia de un hombre conocido con el alias de “El Flaco”, señalado de presuntamente dedicarse a la comercialización de sustancias estupefacientes en el municipio de Talaigua Nuevo.

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El procedimiento policial se llevó a cabo en el barrio Las Brisas, donde los uniformados realizaban labores de patrullaje, vigilancia y control. Durante la intervención, los policías observaron una actitud sospechosa por parte del sujeto y procedieron a practicarle un registro personal.

En medio de la requisa, los uniformados hallaron en poder del individuo varias dosis de marihuana y bazuco, sustancias que, al parecer, estarían listas para ser distribuidas en el sector. De inmediato, el hombre fue capturado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Las evidencias incautadas fueron embaladas y puestas a disposición de las autoridades competentes junto con el capturado, quien deberá responder ante la Fiscalía General de la Nación por los hechos que se le atribuyen.

De acuerdo con las autoridades, alias “El Flaco” registra anotaciones judiciales por el mismo delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, situación que será tenida en cuenta dentro del proceso judicial que se adelanta en su contra.

“El compromiso de nuestros policías es permanente en la lucha contra el tráfico local de estupefacientes. Seguiremos desarrollando operativos en todos los municipios del departamento para evitar que estas sustancias lleguen a nuestros jóvenes y afecten la convivencia ciudadana”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la comunidad para denunciar de manera oportuna cualquier actividad relacionada con la venta o distribución de drogas ilícitas, información que resulta fundamental para continuar golpeando las estructuras dedicadas al microtráfico en el departamento de Bolívar.