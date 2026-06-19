Patrullajes a caballo refuerzan la seguridad electoral en zonas rurales de Bolívar

Patrullajes a caballo para garantizar la seguridad en el departamento. // Policía de Bolívar

Las trochas polvorientas, los senderos rurales y los caminos que conectan apartadas comunidades de Bolívar se han convertido en el escenario de una misión especial. A lomo de caballo, uniformados de la Policía Nacional recorren extensas zonas rurales del departamento llevando un mensaje de seguridad, presencia institucional y confianza ciudadana en vísperas de las elecciones.

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La actividad hace parte del Plan Democracia 2026 “Voto Seguro”, una estrategia diseñada para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al sufragio en condiciones de tranquilidad y transparencia, especialmente en aquellos sectores donde el acceso vehicular resulta limitado.

Los patrullajes son liderados por el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Seccional de Carabineros, cuyos integrantes realizan labores preventivas, acompañamiento comunitario y verificación de las condiciones de seguridad en corregimientos y veredas de diferentes municipios bolivarenses.

Durante los recorridos, los uniformados sostienen encuentros con campesinos, líderes comunitarios y habitantes de las zonas rurales, escuchando sus inquietudes y fortaleciendo los canales de comunicación entre la institución y la comunidad.

“Nuestros policías están llegando hasta los lugares más apartados del departamento para brindar seguridad y acompañamiento a las comunidades. Con estos patrullajes reafirmamos nuestro compromiso de proteger el ejercicio democrático y garantizar que cada ciudadano pueda votar con tranquilidad y confianza”, expresó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional informó que continuará desplegando todas sus capacidades operativas y preventivas en el marco del Plan Democracia 2026, con el propósito de preservar el orden público, fortalecer la convivencia ciudadana y asegurar que la jornada electoral transcurra en completa normalidad en todo el departamento de Bolívar.