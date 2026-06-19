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20 jun 2026 Actualizado 00:02

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Parque Centenario estará cerrado mañana sábado y domingo por elecciones presidenciales

También habrá cierres, este domingo, en todos los escenarios distritales del área de influencia del Nuevo Chambacú

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La Alcaldía Mayor de Cartagena se permite informar que, debido al desarrollo logístico necesario, antes y durante la jornada electoral de este fin de semana, el Parque Centenario permanecerá cerrado los días sábado y domingo, teniendo en cuenta su asignación como puesto de votación.

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Adicionalmente, el día domingo, 21 de junio, también estarán cerrados los siguientes espacios:

* Nuevo Chambacú

* Plaza de Variedades

* Parque Espíritu del Manglar

La Alcaldía Mayor de Cartagena extiende la invitación a la ciudadanía a consultar los canales institucionales oficiales, a través de las redes sociales, por donde se estará informando sobre la agenda preparada para toda la familia, en esta temporada de vacaciones de mitad de año, una vez se reanude el funcionamiento habitual de estos espacios.

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