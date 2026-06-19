Medellín estrena el renovado Estadio de Atletismo Alfonso Galvis Duque de cara al Panamericano 2026

Medellín

La Unidad Deportiva Atanasio Girardot se viste de gala. Tras cinco meses de intensas obras de renovación integral, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, presentó los avances definitivos de la transformación del Estadio de Atletismo Alfonso Galvis Duque. Con una inversión que supera los $21.000 millones de pesos, los trabajos iniciados en febrero no solo modernizan un templo del deporte, sino que impactarán directamente a más de 50.000 usuarios, atletas y aficionados que acuden mensualmente a estas instalaciones para sus entrenamientos y actividades físicas.

La joya de la corona en esta intervención es el cambio absoluto de la superficie de su pista de 400 metros, que ahora cuenta con un tapete de tecnología de vanguardia global. Las mejoras también abarcan la adecuación técnica de los campos para las pruebas de lanzamientos de jabalina, disco, martillo y bala, la instalación de arena sílice en los fosos y un moderno sistema de iluminación adaptado a las estrictas exigencias de la Federación Mundial de Atletismo (World Athletics). De manera paralela, se ejecutaron reformas estructurales y estéticas en las graderías, fachadas, camerinos, accesos, cerramientos y redes eléctricas.

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El mandatario local destacó que el complejo se posiciona ahora como uno de los mejores escenarios del continente y del mundo, subrayando que este esfuerzo busca beneficiar tanto al deporte de élite como a la comunidad en general. Gutiérrez enfatizó que el proyecto es un reflejo de una gestión transparente y eficiente de los recursos públicos, donde los impuestos de los ciudadanos se transforman en obras tangibles, anticipando además que este es solo el inicio de un plan integral para recuperar múltiples espacios deportivos de la capital antioqueña.

Esta renovación integral llega justo a tiempo para consolidar a Medellín como epicentro del atletismo internacional. Del 26 al 28 de junio, el remozado Alfonso Galvis Duque será la sede oficial del Campeonato Panamericano de Atletismo 2026, un evento de alto calibre que reunirá a 680 atletas provenientes de 30 países. Una vez concluido el certamen continental, las puertas del estadio permanecerán abiertas para el uso diario de ligas, clubes profesionales, semilleros de formación y cualquier ciudadano que desee aprovechar un escenario con estándares mundiales.