Tras superar retrasos en las obras, la Biblioteca Santo Domingo Savio reabre sus puertas en Medellín

Medellín

En la Comuna 1 (Popular) de Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, anunció la apertura oficial de las cajas 1 y 2 del Parque Biblioteca Santo Domingo Savio. Con esta entrega, el proyecto de recuperación del complejo cultural del nororiente de la ciudad alcanza un avance general del 91 %, mientras que las obras correspondientes a la caja 3 registran un 82 % de ejecución para la finalización integral del espacio.

La habilitación de estas dos primeras secciones se concretó tras superar los inconvenientes del contrato inicial de rehabilitación con la firma IDC Inversiones S.A.S., la cual abandonó las actividades por insolvencia financiera, lo que derivó en la terminación del vínculo por incumplimiento. Frente a esto, la administración distrital reestructuró el esquema legal e inyectó $11.600 millones adicionales mediante un nuevo proceso de licitación pública para reanudar los trabajos y cumplir con las exigencias técnicas de gestión del riesgo y seguridad humana.

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El proyecto total representa una inversión de $55.029 millones, presupuesto que consolida los contratos previos y los recursos complementarios de la actual gestión. De esta cifra, más de $2.839 millones se destinaron a obras de estabilización de la ladera, mientras que $4.334 millones correspondieron al contrato de adecuaciones técnicas exigidas en materia de rutas de evacuación, accesibilidad y sistemas de protección contra incendios en las cajas estructurales.

La Secretaría de Cultura Ciudadana ejecuta una partida de $1.700 millones para el componente operativo y tecnológico del equipamiento. La dotación incluye mobiliario, salas de experimentación 3D y $500 millones en equipos de cómputo, además de un presupuesto superior a los $550 millones para el equipo humano de mediadores y gestores. El centro ofrecerá servicios del Sistema de Bibliotecas Públicas con talleres digitales, clubes de idiomas y lectura, e incorporará la sede número 29 de la Red de Escuelas de Música de Medellín, con capacidad inicial para 120 estudiantes.

El Parque Biblioteca Santo Domingo Savio retomará su agenda de eventos sectoriales al confirmarse como la sede de la 18.ª Parada Juvenil de la Lectura. El encuentro literario y cultural contará con 16 horas de programación continua, programadas desde el sábado 4 de julio a las 2:00 p. m. hasta el domingo 5 de julio a las 6:00 a. m.