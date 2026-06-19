Más de 3.500 policías garantizarán la seguridad en la segunda vuelta presidencial en Cartagena

Con el 100% de capacidad en talento humano y logística, la Policía Nacional en Cartagena, tiene listo el dispositivo de seguridad especial para garantizar la seguridad antes, durante y después de los comicios electorales que se van a llevar a cabo el domingo 21 de Junio.

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“Desde hoy todo el personal de la Policía en Cartagena, esta dispuesto para este plan electoral; desde las áreas administrativas hasta los grupos operativos, están organizados para iniciar los controles previos a la jornada que se avecina este domingo” manifestó el Brigadier General Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

De acuerdo con información oficial, la Policía estará a cargo de la seguridad de 168 puestos de votación, en los cascos urbanos de Cartagena, Turbaco, Turbana, Santa Catalina, Santa Rosa y Clemencia, así como las islas de la zona insular.

La institución policial resalta que, se ha actividad el alistamiento de 1er grado, el cual suspende vacaciones, permisos, entre otros; con el objetivo de disponer de toda la capacidad operativa para la jornada electoral.