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19 jun 2026 Actualizado 15:18

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Más de 3.500 policías garantizarán la seguridad en la segunda vuelta presidencial en Cartagena

Con este operativo especial de vigilancia, las autoridades buscan blindar la jornada electoral

Las autoridades recorrerán los diferentes puntos de votación. // Policía Metropolitana de Cartagena

Las autoridades recorrerán los diferentes puntos de votación. // Policía Metropolitana de Cartagena

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Con el 100% de capacidad en talento humano y logística, la Policía Nacional en Cartagena, tiene listo el dispositivo de seguridad especial para garantizar la seguridad antes, durante y después de los comicios electorales que se van a llevar a cabo el domingo 21 de Junio.

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“Desde hoy todo el personal de la Policía en Cartagena, esta dispuesto para este plan electoral; desde las áreas administrativas hasta los grupos operativos, están organizados para iniciar los controles previos a la jornada que se avecina este domingo” manifestó el Brigadier General Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

De acuerdo con información oficial, la Policía estará a cargo de la seguridad de 168 puestos de votación, en los cascos urbanos de Cartagena, Turbaco, Turbana, Santa Catalina, Santa Rosa y Clemencia, así como las islas de la zona insular.

La institución policial resalta que, se ha actividad el alistamiento de 1er grado, el cual suspende vacaciones, permisos, entre otros; con el objetivo de disponer de toda la capacidad operativa para la jornada electoral.

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