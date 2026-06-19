Judicializan a cinco hombres señalados de cometer atracos en Bolívar

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en establecimientos carcelarios a cinco hombres presuntamente implicados en hurtos violentos en Bolívar.

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En el primer caso, ocurrido el pasado 4 de junio fue privado de la libertad Kevin Manuel Retamoza Torres, de 33 años, quien al parecer intimidó con objeto cortopunzante a un transeúnte del barrio El Pozón de Cartagena. Se cree, que le hurtó un celular y dinero en efectivo. La Policía Nacional que se encontraba cerca capturó al procesado. En su poder fueron hallados los elementos aparentemente sustraídos.

Por otro hecho fueron judicializados Hernando Antonio Muñiz Martínez y Jean Carlos Ospino Arboleda. Los dos procesados estarían implicados en un hurto ocurrido el 8 de junio último. Los hechos ocurrieron en el corregimiento de Loma Arena, jurisdicción del municipio de Santa Catalina donde los dos hombres, al parecer, se apropiaron de una volqueta. Las autoridades los detuvieron poco después, cuando se movilizaban en el vehículo hurtado por la trocha Palma de Vino. El automotor usado para la fuga llevaba placas falsas.

Finalmente, por hechos sucedidos el pasado 8 de junio, fueron asegurados Sebastián Andrés Posada Díaz y Yeris José Medrano Álvarez; ambos de 20 años. Ellos habrían intimidado a una mujer que se encontraba con su mascota en un parque del barrio Crespo en Cartagena, a quien le fue arrebatado su bolso. Ante la resistencia que opuso la víctima los dos ahora investigados, son señalados de golpearla y herirla con arma cortopunzante en una pierna. La captura de estas dos personas estuvo a cargo de la Policía Nacional en momentos en que, al parecer, huían del lugar en una motocicleta.

Fiscales de la Seccional Bolívar imputaron a los procesados, de acuerdo con sus posibles responsabilidades individuales, los delitos de hurto calificado agravado, lesiones personales dolosas y uso de documento falso. Ninguno aceptó los cargos.