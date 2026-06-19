IPCC abre inscripciones para integrar la programación de la Temporada del Teatro Adolfo Mejía 2026

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias da inicio oficial a la Convocatoria Pública Temporada TAM 2026, una iniciativa diseñada para democratizar el acceso al escenario más emblemático de la ciudad y construir de manera colectiva su agenda artística. Desde ayer, jueves 18 de junio, y hasta el próximo martes 30 de junio, los creadores, artistas y gestores culturales del Distrito, sus corregimientos e islas podrán postular sus propuestas en una plataforma completamente virtual.

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Esta convocatoria busca seleccionar proyectos que impulsen la circulación artística, las artes plásticas, la mediación, el turismo cultural y la formación, consolidando al teatro como un espacio patrimonial vivo y de encuentro ciudadano. En esta oportunidad, el proceso se desarrollará bajo la modalidad de Gestión de Taquilla, lo que significa que el IPCC dispondrá de la infraestructura y el acompañamiento técnico especializado sin ningún costo, permitiendo que los seleccionados recauden el 100% de la venta de su boletería física o virtual.

El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay, destacó el impacto de abrir estos escenarios históricos a la base artística de la ciudad y manifestó que “el Teatro Adolfo Mejía es un templo de la cultura que le pertenece a todos los cartageneros, por lo que con esta convocatoria pública se derriban barreras para que el talento de los barrios y corregimientos brille en las tablas más importantes del Distrito, promoviendo una oferta artística diversa, de alta calidad y con un beneficio directo para la sostenibilidad de los creadores”.

Por su parte, la directora general del IPCC, Shirley Tuñón, invitó a todo el sector a sumarse a la postulación y explicó que “se quiere un teatro de puertas abiertas donde coincidan la música, la danza, el teatro, el circo, las artes plásticas, las experiencias de mediación y turismo cultural, y la formación para la investigación creación”.

La funcionaria también recordó que “las propuestas técnicas, como portafolios y videos, son requisitos indispensables y no subsanables, por lo que se extiende el llamado a revisar minuciosamente los términos antes de realizar el registro en la página web institucional”.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a los agentes culturales con residencia demostrada de mínimo dos años en Cartagena, quienes podrán inscribirse en tres categorías distintas:

* Personas naturales: artistas y creadores individuales mayores de 18 años.

* Grupos constituidos: colectivos o alianzas temporales sin personería jurídica.

* Personas jurídicas: organizaciones, fundaciones o empresas culturales domiciliadas en el Distrito.

Las líneas de participación abarcan la circulación de obras escénicas, exposiciones en el Espacio Galería Museo TAM, experiencias de mediación y turismo cultural, y laboratorios de formación o clases maestras.

Los términos de referencia, formatos de inscripción y el acceso al formulario de postulación están disponibles en el portal web oficial ingresando a https://convocatorias.ipcc.gov.co/convocatorias