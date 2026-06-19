Incauta licor y cigarrillos de contrabando en operativos en Turbaco, Bolívar

Mientras miles de aficionados viven la emoción del Mundial, la Gobernación de Bolívar continúa jugando un partido decisivo contra la ilegalidad. A través del Grupo Anticontrabando de Bolívar y en articulación con la Policía Nacional, se logró la aprehensión de licor y cigarrillos de procedencia ilegal durante un operativo de inspección, control y vigilancia realizado en el municipio de Turbaco.

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Como resultado de las acciones de control, fueron aprehendidas 105 botellas de licor sin estampilla y 600 cajetillas de cigarrillos, además del cierre de un establecimiento comercial que no cumplía con los requisitos exigidos por la normatividad vigente.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, reiteró el compromiso de su administración con la defensa de los recursos públicos y la protección de los consumidores.

“En Bolívar estamos decididos a cerrarle el paso al contrabando. Cada botella de licor ilegal y cada cajetilla de cigarrillos que ingresa de manera irregular representa un riesgo para la salud de nuestra gente y un golpe a los recursos que deberían llegar a hospitales, programas sociales, educación y obras para las comunidades. No vamos a permitir que la ilegalidad le quite oportunidades a los bolivarenses. En esta temporada mundialista invitamos a los ciudadanos a jugar del lado de la legalidad, comprar productos autorizados y denunciar cualquier actividad sospechosa. Así como celebramos cada gol de nuestra selección, también celebramos cada acción que protege los recursos públicos y el bienestar de nuestra gente. En Bolívar le estamos metiendo un verdadero gol al contrabando”, afirmó el mandatario.

Por su parte, el director de Ingresos de Bolívar, Gerardo Rodríguez, destacó la importancia de estos operativos para proteger la salud de los ciudadanos y fortalecer la cultura de la legalidad en el departamento.

“En esta temporada mundialista queremos invitar a todos los bolivarenses a celebrar con responsabilidad. Consumir legal no solo protege la salud de las personas, también contribuye al desarrollo del departamento, porque los recursos que se recaudan se invierten en bienestar para nuestra gente. El contrabando es un autogol para Bolívar, por eso seguiremos trabajando de la mano con la Policía Nacional para cerrarle espacios a la ilegalidad”, señaló Rodríguez.

Estas acciones hacen parte de la estrategia liderada por la Gobernación de Bolívar para combatir el contrabando, prevenir la comercialización de productos ilegales y proteger los recursos que, a través del pago de impuestos, se destinan a la salud, la educación, el deporte y el desarrollo social de los bolivarenses.

La administración departamental reiteró el llamado a la comunidad para que durante esta temporada mundialista compre únicamente productos legales, verificando siempre que las botellas de licor cuenten con la estampilla oficial y que los cigarrillos provengan de canales autorizados.

La campaña institucional lleva un mensaje claro: “En este Mundial, no metas autogol: consume legal. Comprar productos legales también es cuidar a Bolívar”.

El Grupo Anticontrabando de Bolívar continuará desarrollando operativos en los diferentes municipios del departamento para seguir fortaleciendo la legalidad, proteger la salud pública y garantizar que los recursos de todos los bolivarenses lleguen a donde más se necesitan.