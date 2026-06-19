Gobierno destina más de $11.854 millones para obras comunitarias en los Montes de María

El Gobierno Nacional continúa cumpliéndole a los Montes de María mediante la ejecución de Obras de Baja Complejidad, una estrategia que fortalece las organizaciones sociales de base, promueve la participación comunitaria y genera desarrollo en los territorios PDET.

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A través de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), las Juntas de Acción Comunal (JAC), cabildos indígenas y demás organizaciones comunitarias lideran la ejecución de proyectos priorizados por las propias comunidades, reafirmando el compromiso del presidente Gustavo Petro con la transformación de los territorios históricamente afectados por el conflicto armado.

La inversión total de las 38 obras que hacen parte de esta estrategia en los Montes de María asciende a más de $11.854 millones, recursos destinados a infraestructura vial, educativa, comunitaria, cultural y sanitaria en municipios de Bolívar y Sucre.

Un avance que ya transforma comunidades

A la fecha, 13 obras ya fueron terminadas y entregadas a las comunidades, mejorando la movilidad, fortaleciendo la organización social y facilitando el acceso a servicios esenciales. Entre ellas se destacan:

- Placas huella en Berlín, Tacamochito, La Sierra y Guaymaral, en Córdoba.

- Placa huella en Sabanas de Cali, Morroa.

- Casa de Gobierno de Palmira y sede del Cabildo de Las Cavernas, en Toluviejo.

- Placa huella en San Francisco, Ovejas.

- Placas huella en Guacamayo y Carabajal, en El Carmen de Bolívar.

- Box Culvert en Guarumo, Córdoba.

- Placa huella en El Callao y placa huella con batea en San Francisco, Zambrano.

Obras en ejecución

Actualmente avanzan varios proyectos que continúan fortaleciendo el desarrollo comunitario en la región, entre ellos:

- Casa de Gobierno de Guaimí, San Antonio de Palmito.

- Aula escolar de El Cielo, Chalán.

- Restaurante y aula escolar de Marín, San Antonio de Palmito.

- Baterías sanitarias y tanque elevado de Palmar Brillante, San Antonio de Palmito.

- Comedor comunitario de Los Altos, Toluviejo.

- Baterías sanitarias de San José de Almagra, Ovejas.

Nuevas obras contratadas para iniciar ejecución

Asimismo, nuevas obras ya fueron contratadas y comenzarán su ejecución durante los próximos meses en distintos municipios de los Montes de María, entre ellas:

- Casa Tradicional Cultural de San Pablo y Salón Múltiple de San Pablo, en María La Baja.

- Batería sanitaria, cerramiento de institución educativa y placa huella en San Cayetano y San Agustín, en San Juan Nepomuceno.

- Salón comunal y batería sanitaria de Huamanga, en El Carmen de Bolívar.

- Cerramientos educativos, placas deportivas y placa huella en Los Palmitos.

- Caseta comunitaria y placa huella en Ovejas.

- Cuatro placas huella rurales y restaurante escolar de Arenas, en San Jacinto.

- Bateas de Guarumo, en Córdoba.

- Salón comunal de Desbarrancado, en Chalán.

Fortaleciendo el tejido social desde las comunidades

Las Obras de Baja Complejidad representan mucho más que infraestructura. Constituyen una apuesta por el fortalecimiento del tejido social, la generación de empleo local, la participación ciudadana y el liderazgo comunitario en la construcción de paz y desarrollo territorial.

“Estas obras reflejan el compromiso del Gobierno nacional con los territorios PDET y con las comunidades que han decidido construir desarrollo desde la organización y la participación. Cada proyecto representa una oportunidad para fortalecer el tejido social, generar capacidades locales y avanzar en la transformación de los Montes de María desde sus propias comunidades”, afirmó Daisy

Julio Arroyo, Coordinadora Regional de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) en Montes de María.

Con una inversión superior a $11.854 millones, el Gobierno del Cambio reafirma su compromiso con la paz territorial, el cierre de brechas históricas y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias que hoy lideran la transformación de los Montes de María.