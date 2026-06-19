En Tiquisio capturan a alias ‘El Oso’ con cientos de dosis de estupefacientes y moto

La lucha contra el microtráfico sigue dando resultados en el sur de Bolívar. En un operativo adelantado por uniformados de la Policía Nacional en el municipio de Tiquisio, fue capturado alias “El Oso”, un hombre de 30 años señalado de presuntamente dedicarse a la venta de sustancias estupefacientes.

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La acción policial se desarrolló en medio de actividades de control y vigilancia, donde los uniformados interceptaron al sujeto y realizaron un procedimiento de registro que permitió descubrir una importante cantidad de droga que, al parecer, estaba destinada para su distribución en diferentes sectores del municipio.

Durante el operativo fueron incautadas 400 papeletas de bazuco, 150 bolsas herméticas con marihuana y 44 papeletas de clorhidrato de cocaína. Asimismo, fue inmovilizada una motocicleta Boxer CT que presuntamente era utilizada para movilizar y distribuir los alucinógenos.

De acuerdo con las autoridades, la cantidad de estupefacientes hallada representa un importante golpe a las redes de tráfico local que buscan afectar la seguridad y convivencia ciudadana, especialmente entre niños, adolescentes y jóvenes de la región.

Alias “El Oso” fue capturado en flagrancia y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Será un juez de la República quien defina su situación judicial en las próximas horas.

“Continuamos desarrollando operativos contundentes en todo el departamento para combatir el tráfico de estupefacientes y proteger a nuestras comunidades. Estos resultados demuestran el compromiso de nuestros policías con la seguridad y tranquilidad de los bolivarenses”, manifestó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier actividad relacionada con el expendio o comercialización de sustancias ilícitas, información que resulta clave para seguir cerrando espacios al delito en el departamento.