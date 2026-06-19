Elecciones seguras: Policía despliega todo su componente vial en las carreteras de Bolívar

Las carreteras de Bolívar se encuentran bajo estricta vigilancia policial con motivo de la jornada electoral. Desde tempranas horas, hombres y mujeres de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional fueron desplegados estratégicamente en los principales corredores viales del departamento para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera segura y tranquila.

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Este dispositivo hace parte del Plan Democracia “Voto Seguro”, una estrategia diseñada para fortalecer la seguridad, la convivencia y la movilidad durante el desarrollo de las elecciones, permitiendo que los desplazamientos se realicen sin contratiempos en todo el territorio bolivarense.

En total, 111 uniformados fueron ubicados a lo largo de los 449 kilómetros de vías nacionales que atraviesan el departamento de Bolívar, realizando controles preventivos, acompañamiento a viajeros y monitoreo permanente de los corredores estratégicos.

La capacidad institucional también incluye personal de Policía Judicial e Inteligencia, encargado de apoyar las labores de verificación y prevención frente a cualquier situación que pueda afectar el normal desarrollo de la jornada democrática.

De igual manera, se dispuso de un carro taller, una grúa y una ambulancia para brindar atención inmediata ante cualquier siniestro vial o eventualidad mecánica que pueda registrarse en las carreteras del departamento.

Los uniformados adelantan puestos de control, campañas de prevención y actividades de regulación del tránsito con el propósito de mantener la fluidez vehicular y reducir los riesgos de accidentalidad durante este importante día para la democracia colombiana.

“El compromiso de la Policía Nacional es garantizar que todos los ciudadanos puedan movilizarse con tranquilidad y ejercer su derecho al voto en condiciones de seguridad. Hemos dispuesto todas nuestras capacidades humanas, logísticas y tecnológicas para acompañar esta jornada democrática en cada rincón del departamento”, dijó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para respetar las normas de tránsito, atender las recomendaciones de los uniformados y planear con anticipación sus desplazamientos, contribuyendo así al éxito del Plan Democracia y al desarrollo pacífico de las elecciones en Bolívar.