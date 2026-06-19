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19 jun 2026 Actualizado 23:08

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Elecciones seguras: Policía despliega todo su componente vial en las carreteras de Bolívar

111 uniformados vigilan los 449 kilómetros de vías nacionales para garantizar la movilidad y la seguridad durante la jornada electoral

Policía de Bolívar

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Las carreteras de Bolívar se encuentran bajo estricta vigilancia policial con motivo de la jornada electoral. Desde tempranas horas, hombres y mujeres de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional fueron desplegados estratégicamente en los principales corredores viales del departamento para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera segura y tranquila.

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Este dispositivo hace parte del Plan Democracia “Voto Seguro”, una estrategia diseñada para fortalecer la seguridad, la convivencia y la movilidad durante el desarrollo de las elecciones, permitiendo que los desplazamientos se realicen sin contratiempos en todo el territorio bolivarense.

En total, 111 uniformados fueron ubicados a lo largo de los 449 kilómetros de vías nacionales que atraviesan el departamento de Bolívar, realizando controles preventivos, acompañamiento a viajeros y monitoreo permanente de los corredores estratégicos.

La capacidad institucional también incluye personal de Policía Judicial e Inteligencia, encargado de apoyar las labores de verificación y prevención frente a cualquier situación que pueda afectar el normal desarrollo de la jornada democrática.

De igual manera, se dispuso de un carro taller, una grúa y una ambulancia para brindar atención inmediata ante cualquier siniestro vial o eventualidad mecánica que pueda registrarse en las carreteras del departamento.

Los uniformados adelantan puestos de control, campañas de prevención y actividades de regulación del tránsito con el propósito de mantener la fluidez vehicular y reducir los riesgos de accidentalidad durante este importante día para la democracia colombiana.

“El compromiso de la Policía Nacional es garantizar que todos los ciudadanos puedan movilizarse con tranquilidad y ejercer su derecho al voto en condiciones de seguridad. Hemos dispuesto todas nuestras capacidades humanas, logísticas y tecnológicas para acompañar esta jornada democrática en cada rincón del departamento”, dijó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para respetar las normas de tránsito, atender las recomendaciones de los uniformados y planear con anticipación sus desplazamientos, contribuyendo así al éxito del Plan Democracia y al desarrollo pacífico de las elecciones en Bolívar.

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