El 10% de Cartagena seguirá con cortes de agua programados por ajuste en el acueducto

Aguas de Cartagena informa que continúa el proceso de estabilización del sistema de acueducto, como parte de las acciones técnicas orientadas a mejorar progresivamente la continuidad del servicio en la ciudad. Asimismo, ratifica que las medidas implementadas en la distribución han dado los resultados favorables esperados a la fecha.

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En este sentido, la empresa mantendrá el esquema temporal de ajuste en la distribución para el 10% de la población, consolidando una mayor continuidad en el suministro de agua potable para cerca de 15.000 usuarios, mientras que más de 312.000 usuarios, equivalentes al 90% de la población, seguirán recibiendo un suministro continuo de agua potable las 24 horas del día.

La programación continuará vigente de manera alternada para algunos sectores de la ciudad en el horario establecido (de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.), de lunes a domingo. Por lo anterior, Aguas de Cartagena recuerda a los usuarios la importancia de consultar periódicamente la programación actualizada en su página web oficial www.acuacar.com, en la sección “Mantenimientos programados”, así como en sus canales digitales oficiales, donde se informan oportunamente los ajustes operativos que varían cada semana.

La empresa ratifica su compromiso de continuar trabajando de manera permanente hasta lograr la normalización total del servicio en la ciudad, manteniendo su atención prioritaria en los usuarios que aún permanecen bajo la medida temporal de ajuste.

A continuación, se detalla el listado de barrios y sectores programados correspondientes al periodo comprendido entre el 22 y el 28 de junio de 2026.

Lunes 22 de junio 2026

Manga, Pie la Popa, Lo Amador; Olaya Herrera, sectores: Ricaurte, Central, Progreso, La Magdalena, Playa Blanca, Zarabanda, Fredonia, Nuevo Paraíso, Pantano de Vargas, Las Américas, Ucopín, urbanización Sevilla, Los Cocos, Villa Rosita, Brisas de La Cordialidad, San José Obrero, Nuevo Porvenir, Comercio Doña Manuela.

Marlinda, Pontezuela, Bayunca, Tierra Baja, Puerto Rey, Ciudadela La Paz, Villa Lorena, Villa León, Villas de Aranjuez, Parque de Bolívar, Ciudad del Bicentenario II Etapa.

Sectores de los siguientes barrios:

Vista Hermosa entre la calle 14 a la diagonal 30 y carreras 57E a la 60E.

Olaya Herrera sector Stella, entre la diagonal 32 a la diagonal 32A, entre la diagonal 32A a la avenida Pedro Romero.

Las Palmeras de las manzanas 1 a la 40.

La Boquilla desde la calle 62A hasta la calle 103

Martes 23 de junio de 2026

Alcibia, La Esperanza, San Francisco, 7 de Agosto, Lomas de San Francisco, Pablo VI I y II, Loma Fresca, Petare, República del Caribe, Paraíso II, Palestina, La Heroica, San Vicente de Paúl, La Primavera, 13 de Mayo, La Paz, Sinaí, Lomas de San Francisco, San Bernardo de Asís, San Francisco sector Las Canteras, La María, sectores: Los Corales, Panorama, Lomas del Peyé; La Esperanza, sector Las Delicias.

Simón Bolívar, la Victoria, Torres, Floridablanca, Nueva Delhi, San Pedro Mártir, Villa del Rosario, Altos Jardines, La Consolata, Ciudadela 2000, El Educador, Nuevos Jardines, Quindío, La Coquera, Gloria, Las Colinas, Altos de San Pedro Mártir, Las Reinas, Minuto de Dios, La Central, Parte del Carmelo, Jorge Eliécer Gaitán, Kalamari, VillaRubia, César Flores, Villa Ángela; Flor del Campo, Colombiatón, Urbanización India Catalina, Portal de La Cordialidad, Urbanizaciones Ciudad del Bicentenario I Etapa.

Albornoz, Nuevo Campestre, Altos del Campestre, Bellavista, Bernardo Jaramillo, Río Elba, El Libertador, 20 de Julio, Emmanuel, Antonio José de Sucre, Villa Rosa, Pasacaballos, Membrilla y Arawa.

Sectores de los siguientes barrios:

La Candelaria entre carrera 34 a la 38 y calle 31 a la Vía Perimetral.

La Victoria sector Simón Bolívar entre la calles 4 a la 5 y las carrera 69 a la 71.

Navas Meisel entre las calles 4A a la 4D y las carreras 56 a la 66.

María Cano entre las calle 4F a la 5 y la carrera 78C a la 80.

Rosedal entre las calle 4G a la 5 y las carreras 78B a la 78C.

Nueva Delhi entre las calles 4C a la 5 y las carreras 80C a la 80D1.

La Gaitana entre las calles 3 a la 4 y las carreras 74 a la 77.

San Fernando entre las calles 5 a la 15 y las carreras 80C a la 83.

El Milagro entre la calle 14 a la 15 y la 61.

Vista Hermosa entre las carreras 57D y 60 E y entre la diagonal 27 y 28A.

Campestre manzanas 50, 60, 62, desde la manzana 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 115, 116, 117, 118 y 119.

Miércoles 24 de junio de 2026

Nuevo Paraguay, Paraguay, Monserrate, Junín, El Conquistador, Andalucía, José Antonio Galán, La Gloria, Piedra Bolívar, Manzanares, 9 de Abril, Las Brisas, Altos de San Isidro, San Isidro, Nueva Granada, Bosquecito, Altos de Nuevo Bosque, La Conquista, Los Cerros; Urbanizaciones: El Mirador de Zaragocilla, Parque de Zaragocilla; Zaragocilla sector El Progreso, Altos de San Isidro, Manzanares, 9 de Abril, el Pozón, Villas de La Candelaria, Portal de Alicante, Portal de La Terminal, Carioca Condominio.

Sectores de los siguientes barrios:

España entre las calles 26D a la 29 y carreras 44A a la 47.

Zaragocilla de la calle 27 a la diagonal 29 F.

Escallón Villa las viviendas entre las carreras 56 y 58 y entre la avenida el Consulado y la Pedro de Heredia.

La Campiña las viviendas entre la transversal 47 y carrera 54, diagonal 30 y carrera 55.

Los Calamares manzana 18 hasta la 24, 26 Y 50.

San Isidro entre la calle del Pirata a la diagonal 24 y la transversal 52 a la 54.

El Bosque entre las transversales 51B y 52B y la avenida Crisanto Luque a la diagonal 22A.

Nuevo Chile calle La Unión manzana 1 y 2, calle El Progreso manzanas 5, 6, 7 y 8.

Calle Las Flores manzana 8

Chile manzana 2.

Jueves 25 de junio de 2026

Portal de San Fernando, El Nogal, Ternera, Villas de La Victoria, Torres de La Victoria, Cementerios, Alameda La Victoria, Villa Alejandra, San Fernando, sector Medellín, Los Ciruelos; las urbanizaciones Simón Bolívar, 11 de Noviembre y Berlín; Cárcel de Ternera.

Nuevo Bosque, La Campiña, Barlovento, Britania, Los Caobos, Los Corales, Bahía, La Fragata, Colegio Inem, Almirante Colón, Los Caracoles, Santillana de Los Patios, Universidad del Sinú, El Country, Parque Residencial El Country, Los Almendros, La Troncal, El Carmen, Las Delicias y El Rubí.

La Española, sector Loma de Diamante de Torices, Nariño, Los Comuneros, Pedro Salazar, Santa Rita, Canapote, Daniel Lemaitre, Crespito, conjunto residencial San Juan, Santa María, Portal del Virrey, 20 de Julio.

Crespo, Cielo Mar y los conjuntos residenciales alrededor de Playa Azul.

San José de Los Campano, sectores: Revivir, Futuro, Campanitas, Cristo Rey, Esmeralda, Arachera, Campo Alegre, Manantial, Nueva Victoria, Primavera, Rosales, Villa Amelia, Villa Esperanza, Villa Juliana, 3 de Junio, La Carolina, Quintas del Manantial, Horizonte, Bosque de La Ceiba, Bosque de La Circunvalar; Villa Grande de Indias I y II, Villa Andrea, Huellas Alberto Uribe, Huellas Juan Pablo II; Urbanización Asturias.

Sectores de los siguientes barrios:

Calamares manzanas 48, 49, 56, 57, 60, 61, 62 y 63.

Lo Amador, entre las calles 35 a la 37 y carreras 20 a la 21.

La Quinta, calle 35 entre las carreras 21 y 21A.

El corregimiento de La Boquilla desde la calle 35 hasta la 62A.

Barrio Torices las viviendas comprendidas entre Paseo Bolívar y las Faldas de la Popa.

Viernes 26 de junio de 2026

Juan XXIII, Alto Bosque, El Refugio, Loma del Marión, urbanización Buenavista, Nuevo Chile, Chile, El Milagro, El Carmelo, la Central, Blas de Lezo, Casas Militares, Plan 400 y El Socorro.

Armenia, sector Sena, El Cairo, Escallón Villa, Las Gaviotas, Los Calamares, Tacarigua, Buenos Aires, Los Ángeles, Boulevard de La Castellana, Chipre, Contadora, Florida Blanca, La Caracola, Villa Sandra, Bella Suiza, Jardines de Junio, Quintas de Alta Lucía.

Pablo VI I y II, Loma Fresca, Petare, República del Caribe, Paraíso II, Palestina, La Heroica, San Vicente de Paúl, La Primavera, 13 de Mayo, La Paz, Sinaí, Lomas de San Francisco, San Bernardo de Asís, San Francisco sector Las Canteras; La María, sectores Los Corales, Panorama, Lomas del Peyé; La Esperanza, sector Las Delicias.

Barrio Nuevo, Los Ciruelos, Nueva Venecia, Nueva Jerusalén, Pardo Leal, La Esmeralda I y II, 2 de Noviembre, Camilo Torres, La Victoria sector India Catalina, La Sierrita I y II, Sor Teresa de Calcuta, Villa del Rosario, Villa Fanny, Santander, El Reposo, El Silencio, La Gaitana, Manuela Vergara de Curi y El Nazareno.

Nelson Mandela, los sectores de La Primavera, una parte de Los Deseos, Villa Andrea, 18 de Enero, 7 de Diciembre; Henequén y Colinas de Betania. Mar Linda, Pontezuela, Bayunca, Tierra Baja, Puerto Rey, Ciudadela La Paz, Albornoz, Pasacaballo y Arawa.

Sectores de los siguientes barrios:

San Pedro, en las manzanas comprendidas entre la avenida El Consulado y el canal Ricaurte.

La María entre carrera 27A y carrera 34 y calles 45 a la 53.

Vista Hermosa entre la diagonal 28A a la 30 y carreras 57E a la 60E.

La Victoria sector Simón Bolívar entre la calles 3C a la 4 y las carrera 69 a la 71.

La Victoria sector India Catalina.

Navas Meisel entre las calles 4A a la 7C y las carreras 56 a la 66.

María Cano entre las calles 4 a la 4F y las carreras 78C a la 80.

Rosedal entre las calles 4 a la 4G y las carreras 78 B a la 78 C.

La Gaitana entre las calles 3J a la 3O y las carreras 77 a la 79 A.

San Pedro Mártir entre las calles 4 a la 4B y las carreras 67 a la 68

Bruselas entre diagonal 22 a la 26C y transversal 38 a la 44C.

El Bosque sobre diagonal 21B entre transversal 48A a la 53.

El Bosque entre la avenida Crisanto Luque a la diagonal 22A y las transversales 45A a la 51A.

María Cano entre las calles 4F a la 5 y las carreras 78C a la 80.

Rosedal entre las calle 4G a la 5 y las carreras 78B a la 78C.

Nueva Delhi entre las calles 4 a la 4C y las carreras 80C a la 80D1.

La Central

Blas de Lezo manzanas 5 hasta la 17, 43 hasta la 45.

Campestre manzanas 1 hasta la 7.

El Carmelo

El Milagro calles 16 hasta la 21 y transversales 60 y 62.

Sábado 27 de junio de 2026

María Auxiliadora, Boston, El Líbano, Salim Bechara; Olaya Herrera, sectores: 11 de Noviembre, Rafael Núñez, Castillete, Costa Linda, Villa Olímpica, República de Venezuela, Nuevo Porvenir, La India, 13 de Junio, Alpes Club, Terraza Los Alpes, Chapacuá, Viejo Porvenir, Los Cerezos, El Gallo, Madrigal, Las Margaritas y Nuevo Milenio.

Simón Bolívar, La Victoria, Camilo Torres, Florida Blanca, Nueva Delhi, San Pedro Mártir, Villa del Rosario, Altos Jardines, La Consolata, Ciudadela 2000, El Educador, Nuevos Jardines, Quindío, La Coquera, Gloria, Las Colinas, Altos de San Pedro Mártir, Las Reinas, Minuto de Dios, La Central, parte del Carmelo, Jorge Eliécer Gaitán, Kalamari, Villa Rubia, César Flores, Villa Ángela, Henequén y Colinas de Betania.

Sectores de los siguientes barrios:

El Milagro entre las calles 14 a la 15 y carrera 61

La Candelaria entre la avenida Pedro Romero a la Perimetral y las carreras 38 a la 44C.

Chiquinquirá manzanas 1 hasta la 5, 11 hasta la 25, 43 hasta la 49, 57 hasta la 62.

Las Gaviotas manzanas 76 y 78.

Olaya Herrera, sector San Antonio entre la transversal 61B y canal Ricaurte, entre calle 31B y carrera 60.

Los Alpes, las viviendas entre las transversales 70 a la 71D y las calles 63 a la diagonal 32.

La Victoria sector Simón Bolívar entre las calles 4 a la 5 y las carrera 69 a la 71.

Navas Meisel entre las calles 4A a la 4D y las carreras 56 a la 66.

María Cano entre las calles 4F a la 5 y las carreras 78C a la 80.

Rosedal entre las calle 4G a la 5 y las carreras 78B a la 78C.

La Gaitana entre las calles 3 a la 4 y las carreras 74 a la 77.

San Fernando entre las calles 5 a la 15 y las carreras 80C a la 83.

Domingo 28 de junio de 2026

Barrio Chino, La Quinta, Camino del Medio, Prado, Martinez Martelo, Manzanillo, El Zapatero, Cartagenita, Ceballos, Nuevo Oriente, Rincón del Bosque.

Sectores de los siguientes barrios: